На Украине заявили, что смогут использовать ракеты Taurus против России

Глава совета резервистов Украины: ВСУ могут бить оружием НАТО по всей России

25 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Иван Тимочко считает, что оружие НАТО после попадания на Украину становится полностью украинским Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина получит ракеты Taurus и другие, то она «в праве» атаковать территории России вне зоны СВО. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. «Если их пускать из Германии, то это будет оружие стран НАТО. Но их отдают на вооружение Украине, а значит — становится украинским. Украина может использовать это оружие, чтобы уничтожать любые вражеские цели», — считает Иван Тимочко, его слова передает украинское издание УНИАН. Новость по теме На что способны ракеты Taurus, которые Украина запросила у ФРГ. Инфографика По его словам, решения о том, по каким целям будет ударять Украина, зависят только от нее. Среди них могут как и новые территории РФ, которые входят в зону СВО, так и остальные субъекты. До этого президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать оружие НАТО только для ударов около линии фронта. Об этом он заявил 24 февраля, когда в Киев прибыли международные лидеры. Германия так и не приняла решение о передаче Taurus. Киев запросил их почти год назад. Немецкий политик Сара Вагенкнехт считает, что отправка ракет приведет к войне в Германии. Taurus, из-за своего радиуса поражения, могут достать до Москвы. Для них нужны специальные истребители, например, Gripen, которые хотят передать шведы.

Если Украина получит ракеты Taurus и другие, то она «в праве» атаковать территории России вне зоны СВО. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. «Если их пускать из Германии, то это будет оружие стран НАТО. Но их отдают на вооружение Украине, а значит — становится украинским. Украина может использовать это оружие, чтобы уничтожать любые вражеские цели», — считает Иван Тимочко, его слова передает украинское издание УНИАН. По его словам, решения о том, по каким целям будет ударять Украина, зависят только от нее. Среди них могут как и новые территории РФ, которые входят в зону СВО, так и остальные субъекты. До этого президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать оружие НАТО только для ударов около линии фронта. Об этом он заявил 24 февраля, когда в Киев прибыли международные лидеры. Германия так и не приняла решение о передаче Taurus. Киев запросил их почти год назад. Немецкий политик Сара Вагенкнехт считает, что отправка ракет приведет к войне в Германии. Taurus, из-за своего радиуса поражения, могут достать до Москвы. Для них нужны специальные истребители, например, Gripen, которые хотят передать шведы.