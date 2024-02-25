В Киеве попытались напугать Россию собственными дальнобойными ракетами

Украина научилась делать ракеты дальностью 700 км

25 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Александр Камышин заявил, что у Украины есть аналоги западных дальнобойных ракет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина научилась производить собственные дальнобойные ракеты, которые способны атаковать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Самая важная для нас программа — это ракетная, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на расстоянии 700 км», — высказался Александр Камышин на конференции «Украина. 2024 год». Ее транслировал телеканал «Рада». Какая конкретно была поражена цель, Камыши не уточнил. Однако при этом Украина настойчиво требует у Запада все больше дальнобойных ракет. Германия еще не решилась отправить Taurus Киеву. Немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что поставки ракет серьезным образом повлияют на конфликт, принеся войну в ФРГ. Используя Taurus, ВСУ смогут ударить по Москве. Подробнее про ракеты — в материале URA.RU. Новое контрнаступление ВСУ будет проходить в Черном море. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для операции, вероятно, будут использоваться Storm Shadow или Taurus.

Украина научилась производить собственные дальнобойные ракеты, которые способны атаковать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Самая важная для нас программа — это ракетная, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на расстоянии 700 км», — высказался Александр Камышин на конференции «Украина. 2024 год». Ее транслировал телеканал «Рада». Какая конкретно была поражена цель, Камыши не уточнил. Однако при этом Украина настойчиво требует у Запада все больше дальнобойных ракет. Германия еще не решилась отправить Taurus Киеву. Немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что поставки ракет серьезным образом повлияют на конфликт, принеся войну в ФРГ. Используя Taurus, ВСУ смогут ударить по Москве. Подробнее про ракеты — в материале URA.RU. Новое контрнаступление ВСУ будет проходить в Черном море. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для операции, вероятно, будут использоваться Storm Shadow или Taurus.