В мире Украина В ВСУ заявили об отступлении на западную окраину села Ласточкино под Авдеевкой 25 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 + В Ласточкино идут бои, сообщают украинская и российская стороны Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские подразделения отступили на западную территорию села Ласточкино. Об этом заявил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. Населенный пункт находится к северо-западу от Авдеевки. «На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции», — высказался Дмитрий Лиховой. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он также пожаловался на массированные обстрелы и непрерывную работу российских дронов. О боях в Ласточкино сообщали военкоры РФ еще 24 февраля. По их словам, ВСУ уже вышли из населенного пункта. Также поступали сообщения о продвижении к западу от Авдеевки. Военкор Борис Рожин отметил, что ВС РФ сломали украинскую линию обороны около Авдеевки. По его словам, линия Степовое — Ласточкино — Северное не продержалась и больше недели после освобождения Авдеевки. ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что город был взят при минимальных потерях. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина проиграла битву за Авдеевку из-за недостаточной огневой мощности. Украинские подразделения отступили на западную территорию села Ласточкино. Об этом заявил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. Населенный пункт находится к северо-западу от Авдеевки. «На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции», — высказался Дмитрий Лиховой. Его слова приводит издание «Украинская правда». Он также пожаловался на массированные обстрелы и непрерывную работу российских дронов. О боях в Ласточкино сообщали военкоры РФ еще 24 февраля. По их словам, ВСУ уже вышли из населенного пункта. Также поступали сообщения о продвижении к западу от Авдеевки. Военкор Борис Рожин отметил, что ВС РФ сломали украинскую линию обороны около Авдеевки. По его словам, линия Степовое — Ласточкино — Северное не продержалась и больше недели после освобождения Авдеевки. ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что город был взят при минимальных потерях. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина проиграла битву за Авдеевку из-за недостаточной огневой мощности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям