Военкор Рожин заявил, что ВС РФ разрушили линию обороны ВСУ около Авдеевки

24 февраля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Российские военкоры прокомментировали продвижение ВС РФ около Авдеевки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России разрушила линию обороны Украины на авдеевском направлении. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин, отметив, что сейчас ВС РФ контролируют большую часть Северного. «ВС РФ контролируют большую часть населенного пункта Северное. В занятой части уже идет зачистка. Фактически сегодня окончательно пала линия обороны Степовое — Ласточкино — Северное», — написал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале, передавая информацию от Рожина. По словам корреспондента, линия обороны ВСУ около Авдеевки продержалась лишь неделю после сдачи города. Новость по теме Какие территории Россия освободила во второй год СВО: успехи российской армии. Карта Также военкор заявил, что ВСУ отошли от Петровского к населенному пункту Бердычи. По его информации, сейчас армия Украины укрепляет там оборону. До этого ВС РФ освободили Ласточкино. Об этом заявили российские военкоры и украинские СМИ. Минобороны РФ пока ситуацию не комментировало. Ласточкино находится рядом с Северным и Авдеевкой, которая была освобождена 17 февраля при минимальных потерях. Также Минобороны сообщило, что в Авдеевке солдаты ВСУ сейчас массово сдаются в плен.

Армия России разрушила линию обороны Украины на авдеевском направлении. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин, отметив, что сейчас ВС РФ контролируют большую часть Северного. «ВС РФ контролируют большую часть населенного пункта Северное. В занятой части уже идет зачистка. Фактически сегодня окончательно пала линия обороны Степовое — Ласточкино — Северное», — написал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале, передавая информацию от Рожина. По словам корреспондента, линия обороны ВСУ около Авдеевки продержалась лишь неделю после сдачи города. Также военкор заявил, что ВСУ отошли от Петровского к населенному пункту Бердычи. По его информации, сейчас армия Украины укрепляет там оборону. До этого ВС РФ освободили Ласточкино. Об этом заявили российские военкоры и украинские СМИ. Минобороны РФ пока ситуацию не комментировало. Ласточкино находится рядом с Северным и Авдеевкой, которая была освобождена 17 февраля при минимальных потерях. Также Минобороны сообщило, что в Авдеевке солдаты ВСУ сейчас массово сдаются в плен.