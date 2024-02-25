В США заподозрили ложь в словах Зеленского о потерях ВСУ

NYT: оглашенное Зеленским число погибших солдат ВСУ ниже прошлогодних данных США

26 февраля 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Данные Владимира Зеленского отличаются от тех, что были у Вашингтона в 2023 году Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оглашенное президентом Украины Владимиром Зеленским количество погибших украинских военных ниже данных, которыми располагал Вашингтон в 2023 году. Об этом сообщает газета The New York Times. «Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве, что с начала спецоперации погибло около 31 тысячи украинских солдат. Это резко отличается от оценок Вашингтона, согласно которым прошлым летом было убито уже около 70 тысяч украинцев, от 100 до 120 тысяч человек получили ранения», — пишет издание. Зеленский впервые за два года спецоперации сообщил о потерях ВСУ. По его данным, Украина потеряла 31 тысячу военных. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что цифры потерь, озвученные украинским президентом, значительно ниже, чем данные от западных стран и Евросоюза. Цеков отметил, что Владимир Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители.

Оглашенное президентом Украины Владимиром Зеленским количество погибших украинских военных ниже данных, которыми располагал Вашингтон в 2023 году. Об этом сообщает газета The New York Times. «Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве, что с начала спецоперации погибло около 31 тысячи украинских солдат. Это резко отличается от оценок Вашингтона, согласно которым прошлым летом было убито уже около 70 тысяч украинцев, от 100 до 120 тысяч человек получили ранения», — пишет издание. Зеленский впервые за два года спецоперации сообщил о потерях ВСУ. По его данным, Украина потеряла 31 тысячу военных. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что цифры потерь, озвученные украинским президентом, значительно ниже, чем данные от западных стран и Евросоюза. Цеков отметил, что Владимир Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители.