Сенатор Цеков поймал Зеленского на лжи после слов о потерях ВСУ

26 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

С Владимиром Зеленским не должны иметь дело «нормальные» руководители Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цифры потерь украинских войск, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно ниже, чем данные от ЕС и западных стран. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «За эти два года все эти друзья Зеленского — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ — прим. URA.RU), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья», — рассказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители. Зеленский ранее заявил, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, что в 10 раз меньше, чем в данных Минобороны РФ. Также украинский президент сказал, что постепенно ВСУ будут отступать в зоне СВО, так как им не хватает военных.

Цифры потерь украинских войск, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно ниже, чем данные от ЕС и западных стран. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «За эти два года все эти друзья Зеленского — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ — прим. URA.RU), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья», — рассказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители. Зеленский ранее заявил, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, что в 10 раз меньше, чем в данных Минобороны РФ. Также украинский президент сказал, что постепенно ВСУ будут отступать в зоне СВО, так как им не хватает военных.