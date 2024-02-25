25 февраля 2024

Сенатор Цеков поймал Зеленского на лжи после слов о потерях ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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С Владимиром Зеленским не должны иметь дело «нормальные» руководители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цифры потерь украинских войск, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно ниже, чем данные от ЕС и западных стран. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«За эти два года все эти друзья Зеленского — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ — прим. URA.RU), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья», — рассказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители.

Зеленский ранее заявил, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, что в 10 раз меньше, чем в данных Минобороны РФ. Также украинский президент сказал, что постепенно ВСУ будут отступать в зоне СВО, так как им не хватает военных.

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Цифры потерь украинских войск, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно ниже, чем данные от ЕС и западных стран. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «За эти два года все эти друзья Зеленского — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры (потерь ВСУ — прим. URA.RU), которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья», — рассказал Цеков РИА Новости. Он отметил, что Зеленский несерьезный человек, с которым не должны иметь дело «нормальные» руководители. Зеленский ранее заявил, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, что в 10 раз меньше, чем в данных Минобороны РФ. Также украинский президент сказал, что постепенно ВСУ будут отступать в зоне СВО, так как им не хватает военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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