Брокер в Москве спрогнозировал рост котировок акций «Мечела» в 2,5 раза

БКС: котировки акций «Мечела» способны вырасти в 2,5 раза

Котировкам «Мечела» спрогнозировали рост Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики брокера «БКС» спрогнозировали рост акций «Мечела» на Московской бирже в 2,5 раза. Как заявил директор по работе с состоятельными клиентами управляющей компании (УК) Максим Шеин, котировки могут превысить 700 рублей за акцию.

«Отдельно стоит сказать про „Мечел“. Если долг снижается до 100 млрд рублей, то акции должны даже не 630 рублей стоить, а выше 700», — рассказал Шеин в видеоблоге брокера.

На момент подготовки материала обыкновенные акции «Мечела» стоили 272,86 рубля, что в 2,5 раза ниже обозначенной экспертом планки в 700 рублей. Высказаться о ценных бумагах эмитента Шеина подвигла отчетность «Мечела», которую рынок оценил негативно. Прибыль до вычета обязательных расходов EBITDA, по данным отчетности за 2023 год, составила 86,3 млрд рублей, показав снижение на 25% год к году. При этом консолидированная выручка группы составила 405,9 млрд рублей, сократившись на 6% относительно показателя 2022 года. Добывающий дивизион «Мечела» оказал основное влияние на снижение прибыли. На коррекции показателя отразились падение цен на уголь, сокращение объемов его добычи и реализации в начале 2023 года. При этом представитель УК «БКС» отметил, что существенное снижение долговой нагрузки на «Мечел» ожидается в конце текущего года и в 2025 году. Одновременно отдача на инвестированный капитал эмитента составила весомые 25%.

Реакция инвесторов на публикацию отчетности 21 февраля привела к снижению котировок «Мечела». По сравнению с 20 февраля бумаги в настоящий момент торгуются на бирже дешевле на 11,92%.

В октябре 2023 года «Мечел» договорился с Газпромбанком об условиях прекращения судебного спора на 11,9 млрд рублей. Финорганизация предоставила двухгодовую отсрочку оплаты, обязательства конвертированы в рубли. Биржевые игроки положительно отнеслись к договоренностям: стоимость привилегированных акций в январе достигла пика 2011 года.