В «Столото» опровергли информацию об отъезде тюменских миллиардеров за границу

Тюменские миллиардеры, выигравшие в лотерее, не уезжали из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Ранее источник telegram-канала «Темы Тюмени» сообщил, что семья победителей продала жилье в Тюмени и уехала из страны.
«Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в «Столото».
Миллиард рублей в лотерее достался семейной паре токаря и логопеда из Тюмени. Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Победители планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. Позднее появилась информация, что миллиардеры покинули Россию и продали свое жилье в Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.