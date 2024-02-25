В «Столото» опровергли информацию об отъезде тюменских миллиардеров за границу

26 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В «Столото» сообщили, что победители лотереи не планируют покидать Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Тюменские миллиардеры, выигравшие в лотерее, не уезжали из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Ранее источник telegram-канала «Темы Тюмени» сообщил, что семья победителей продала жилье в Тюмени и уехала из страны. «Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в «Столото». Миллиард рублей в лотерее достался семейной паре токаря и логопеда из Тюмени. Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Победители планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. Позднее появилась информация, что миллиардеры покинули Россию и продали свое жилье в Тюмени.

Тюменские миллиардеры, выигравшие в лотерее, не уезжали из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Ранее источник telegram-канала «Темы Тюмени» сообщил, что семья победителей продала жилье в Тюмени и уехала из страны. «Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в «Столото». Миллиард рублей в лотерее достался семейной паре токаря и логопеда из Тюмени. Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Победители планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. Позднее появилась информация, что миллиардеры покинули Россию и продали свое жилье в Тюмени.