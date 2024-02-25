25 февраля 2024

В «Столото» опровергли информацию об отъезде тюменских миллиардеров за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи
В «Столото» сообщили, что победители лотереи не планируют покидать Россию Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменские миллиардеры, выигравшие в лотерее, не уезжали из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Ранее источник telegram-канала «Темы Тюмени» сообщил, что семья победителей продала жилье в Тюмени и уехала из страны.

«Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в «Столото».

Миллиард рублей в лотерее достался семейной паре токаря и логопеда из Тюмени. Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Победители планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. Позднее появилась информация, что миллиардеры покинули Россию и продали свое жилье в Тюмени.

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Тюменские миллиардеры, выигравшие в лотерее, не уезжали из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото». Ранее источник telegram-канала «Темы Тюмени» сообщил, что семья победителей продала жилье в Тюмени и уехала из страны. «Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — сообщили в «Столото». Миллиард рублей в лотерее достался семейной паре токаря и логопеда из Тюмени. Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Победители планировали потратить выигрыш на новое жилье, путешествие и автомобиль. Коме того, пара хотела открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями. Позднее появилась информация, что миллиардеры покинули Россию и продали свое жилье в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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