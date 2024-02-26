Силовики задержали владельца ЧЭМК миллиардера Антипова

26 февраля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Юрию Антипову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 26 февраля ТАСС. «Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы», — пишет ТАСС. По информации URA.RU, миллиардера задержали 23 февраля. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе компании заявили, что не располагают информацией такого рода. Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.

Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 26 февраля ТАСС. «Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы», — пишет ТАСС. По информации URA.RU, миллиардера задержали 23 февраля. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе компании заявили, что не располагают информацией такого рода. Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.