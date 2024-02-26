Силовики задержали владельца ЧЭМК миллиардера Антипова

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Юрию Антипову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере Фото:

Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 26 февраля ТАСС.

«Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы», — пишет ТАСС.

По информации URA.RU, миллиардера задержали 23 февраля. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе компании заявили, что не располагают информацией такого рода.

Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.

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Владелец промышленной группы ЧЭМК Юрий Антипов был задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщил 26 февраля ТАСС. «Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов задержан в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы», — пишет ТАСС. По информации URA.RU, миллиардера задержали 23 февраля. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе компании заявили, что не располагают информацией такого рода. Спустя несколько дней, 26 февраля, в Екатеринбурге арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. По требованию Генпрокуратуры РФ заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений на сайте не размещаются. Рассмотрение иска должно было состояться 28 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры принятие решения ускорили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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