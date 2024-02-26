Смертельно больной мальчик из Тюмени попросил помощи у Бузовой

Ребенок попросил Бузову помочь ему купить лекарство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юный тюменец Святослав Тропынин, страдающий от смертельно опасного заболевания — миодистрофии Дюшенна, попросил российскую телезвезду и певицу Ольгу Бузову помочь ему со сбором средств на лечение. Обращение к исполнительнице опубликовано на YouTube-канале, рассказывающем историю ребенка.

«Ольга Игоревна [Бузова], нормально ли спать каждую ночь в туторах (ночные ортезы для фиксации голеностопов — прим. ред.), как Железный человек? Нормально ли заниматься каждый день, как Олимпийский чемпион, вместо игры в машинки? Нормально ли есть гору таблеток, вместо конфет? Нормально ли собирать на лечение ребенка 3 198 000 долларов? Пожалуйста, помогите», — такое обращение записал Святослав.

Мальчик страдает миодистрофией Дюшенна. Болезнь смертельно опасна и приводит к отмиранию мышц. На момент публикации на лечение ребенка из общей суммы осталось собрать 105,9 млн рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023.

Ранее мальчика из Тюмени поддержали российские звезды. В частности, певица Ханна, актеры сериала «Слово пацана» и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель.