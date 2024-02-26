26 февраля 2024

Смертельно больной мальчик из Тюмени попросил помощи у Бузовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Ребенок попросил Бузову помочь ему купить лекарство Фото:

Юный тюменец Святослав Тропынин, страдающий от смертельно опасного заболевания — миодистрофии Дюшенна, попросил российскую телезвезду и певицу Ольгу Бузову помочь ему со сбором средств на лечение. Обращение к исполнительнице опубликовано на YouTube-канале, рассказывающем историю ребенка.

«Ольга Игоревна [Бузова], нормально ли спать каждую ночь в туторах (ночные ортезы для фиксации голеностопов — прим. ред.), как Железный человек? Нормально ли заниматься каждый день, как Олимпийский чемпион, вместо игры в машинки? Нормально ли есть гору таблеток, вместо конфет? Нормально ли собирать на лечение ребенка 3 198 000 долларов? Пожалуйста, помогите», — такое обращение записал Святослав.

Мальчик страдает миодистрофией Дюшенна. Болезнь смертельно опасна и приводит к отмиранию мышц. На момент публикации на лечение ребенка из общей суммы осталось собрать 105,9 млн рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023.

Ранее мальчика из Тюмени поддержали российские звезды. В частности, певица Ханна, актеры сериала «Слово пацана» и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель.

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Юный тюменец Святослав Тропынин, страдающий от смертельно опасного заболевания — миодистрофии Дюшенна, попросил российскую телезвезду и певицу Ольгу Бузову помочь ему со сбором средств на лечение. Обращение к исполнительнице опубликовано на YouTube-канале, рассказывающем историю ребенка. «Ольга Игоревна [Бузова], нормально ли спать каждую ночь в туторах (ночные ортезы для фиксации голеностопов — прим. ред.), как Железный человек? Нормально ли заниматься каждый день, как Олимпийский чемпион, вместо игры в машинки? Нормально ли есть гору таблеток, вместо конфет? Нормально ли собирать на лечение ребенка 3 198 000 долларов? Пожалуйста, помогите», — такое обращение записал Святослав. Мальчик страдает миодистрофией Дюшенна. Болезнь смертельно опасна и приводит к отмиранию мышц. На момент публикации на лечение ребенка из общей суммы осталось собрать 105,9 млн рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023. Ранее мальчика из Тюмени поддержали российские звезды. В частности, певица Ханна, актеры сериала «Слово пацана» и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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