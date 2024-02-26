26 февраля 2024

Путин выбрал себе советчиков по сделкам с долями иностранцев

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Комиссия будет готовить президенту рекомендации о целесообразности сделок Фото:

Комиссия по иностранным инвестициям при правительстве РФ будет давать рекомендации президенту по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«Правительственная комиссия будет готовить „мотивированную рекомендацию“ о целесообразности совершения сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий», — написано в документе. Согласно указу, президент будет принимать окончательное решение по сделкам с иностранцами, опираясь на мнение комиссии.

В конце прошлого года Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. По его указу, были одобрены сделки с контролируемыми иностранцами активами АО «Полиметал» и акциями «Яндекс банка».

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Комиссия по иностранным инвестициям при правительстве РФ будет давать рекомендации президенту по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. «Правительственная комиссия будет готовить „мотивированную рекомендацию“ о целесообразности совершения сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий», — написано в документе. Согласно указу, президент будет принимать окончательное решение по сделкам с иностранцами, опираясь на мнение комиссии. В конце прошлого года Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. По его указу, были одобрены сделки с контролируемыми иностранцами активами АО «Полиметал» и акциями «Яндекс банка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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