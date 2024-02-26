Путин выбрал себе советчиков по сделкам с долями иностранцев

27 февраля 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Комиссия будет готовить президенту рекомендации о целесообразности сделок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия по иностранным инвестициям при правительстве РФ будет давать рекомендации президенту по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. «Правительственная комиссия будет готовить „мотивированную рекомендацию“ о целесообразности совершения сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий», — написано в документе. Согласно указу, президент будет принимать окончательное решение по сделкам с иностранцами, опираясь на мнение комиссии. В конце прошлого года Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. По его указу, были одобрены сделки с контролируемыми иностранцами активами АО «Полиметал» и акциями «Яндекс банка».

Комиссия по иностранным инвестициям при правительстве РФ будет давать рекомендации президенту по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. «Правительственная комиссия будет готовить „мотивированную рекомендацию“ о целесообразности совершения сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий», — написано в документе. Согласно указу, президент будет принимать окончательное решение по сделкам с иностранцами, опираясь на мнение комиссии. В конце прошлого года Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. По его указу, были одобрены сделки с контролируемыми иностранцами активами АО «Полиметал» и акциями «Яндекс банка».