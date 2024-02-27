Курганцы передали на фронт УАЗ с генератором и тушенкой

Жители Курганской области собрали 250 тысяч рублей и приобрели на эти деньги УАЗ, который отправится в Запорожскую область в составе гуманитарного конвоя. В машину погрузили генератор, маскировочную сеть и тушенку, рассказала управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.
«В ближайшее время УАЗ отправится на свое место службы. Автомобиль уже передали. В него загрузили генератор от сотрудников нашей больницы, маскировочную сеть от детского сада №2 и куртамышскую тушенку, переданную КФХ Ларьковой Т.Ю. и ИП Бобыревой Н.В.», — написано на странице Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте».
В конце 2023 года сельхозкомпания «Русское поле» из Курганской области передала бойцам спецоперации бронежилеты и каски. Булатова отмечала, что фирма регулярно оказывает помощь фронту, приобретая спецсредства для курганских военнослужащих.
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