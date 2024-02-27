Курганцы передали на фронт УАЗ с генератором и тушенкой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, уаз буханка
Автомобиль будут использовать для эвакуации раненых солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области собрали 250 тысяч рублей и приобрели на эти деньги УАЗ, который отправится в Запорожскую область в составе гуманитарного конвоя. В машину погрузили генератор, маскировочную сеть и тушенку, рассказала управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«В ближайшее время УАЗ отправится на свое место службы. Автомобиль уже передали. В него загрузили генератор от сотрудников нашей больницы, маскировочную сеть от детского сада №2 и куртамышскую тушенку, переданную КФХ Ларьковой Т.Ю. и ИП Бобыревой Н.В.», — написано на странице Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте».

В конце 2023 года сельхозкомпания «Русское поле» из Курганской области передала бойцам спецоперации бронежилеты и каски. Булатова отмечала, что фирма регулярно оказывает помощь фронту, приобретая спецсредства для курганских военнослужащих.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курганской области собрали 250 тысяч рублей и приобрели на эти деньги УАЗ, который отправится в Запорожскую область в составе гуманитарного конвоя. В машину погрузили генератор, маскировочную сеть и тушенку, рассказала управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В ближайшее время УАЗ отправится на свое место службы. Автомобиль уже передали. В него загрузили генератор от сотрудников нашей больницы, маскировочную сеть от детского сада №2 и куртамышскую тушенку, переданную КФХ Ларьковой Т.Ю. и ИП Бобыревой Н.В.», — написано на странице Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». В конце 2023 года сельхозкомпания «Русское поле» из Курганской области передала бойцам спецоперации бронежилеты и каски. Булатова отмечала, что фирма регулярно оказывает помощь фронту, приобретая спецсредства для курганских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...