Курганцы передали на фронт УАЗ с генератором и тушенкой

27 февраля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Автомобиль будут использовать для эвакуации раненых солдат Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области собрали 250 тысяч рублей и приобрели на эти деньги УАЗ, который отправится в Запорожскую область в составе гуманитарного конвоя. В машину погрузили генератор, маскировочную сеть и тушенку, рассказала управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В ближайшее время УАЗ отправится на свое место службы. Автомобиль уже передали. В него загрузили генератор от сотрудников нашей больницы, маскировочную сеть от детского сада №2 и куртамышскую тушенку, переданную КФХ Ларьковой Т.Ю. и ИП Бобыревой Н.В.», — написано на странице Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». В конце 2023 года сельхозкомпания «Русское поле» из Курганской области передала бойцам спецоперации бронежилеты и каски. Булатова отмечала, что фирма регулярно оказывает помощь фронту, приобретая спецсредства для курганских военнослужащих.

Жители Курганской области собрали 250 тысяч рублей и приобрели на эти деньги УАЗ, который отправится в Запорожскую область в составе гуманитарного конвоя. В машину погрузили генератор, маскировочную сеть и тушенку, рассказала управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В ближайшее время УАЗ отправится на свое место службы. Автомобиль уже передали. В него загрузили генератор от сотрудников нашей больницы, маскировочную сеть от детского сада №2 и куртамышскую тушенку, переданную КФХ Ларьковой Т.Ю. и ИП Бобыревой Н.В.», — написано на странице Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». В конце 2023 года сельхозкомпания «Русское поле» из Курганской области передала бойцам спецоперации бронежилеты и каски. Булатова отмечала, что фирма регулярно оказывает помощь фронту, приобретая спецсредства для курганских военнослужащих.