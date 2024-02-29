Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.
«Получил новую награду за отличие в службе и выполнение боевых задач на фронте. Командир части вручил медаль „Участнику специальной военной операции“», — рассказал Лаптев. До этого бойца награждали медалью «За боевые отличия».
Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду Кадырова, в котором начинал служить на фронте.
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