29 февраля 2024

Курганский боец Лапа, служивший в «Ахмате», получил медаль за участие в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , ахмат, спецназ ахмат
Боец Лапа получил награду от Минобороны РФ Фото:
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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.

«Получил новую награду за отличие в службе и выполнение боевых задач на фронте. Командир части вручил медаль „Участнику специальной военной операции“», — рассказал Лаптев. До этого бойца награждали медалью «За боевые отличия».

Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду Кадырова, в котором начинал служить на фронте.

Курганский экс-боец «Ахмата» получил новую награду за участие в зоне СВО
Курганский экс-боец «Ахмата» получил новую награду за участие в зоне СВО

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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Получил новую награду за отличие в службе и выполнение боевых задач на фронте. Командир части вручил медаль „Участнику специальной военной операции“», — рассказал Лаптев. До этого бойца награждали медалью «За боевые отличия». Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду Кадырова, в котором начинал служить на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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