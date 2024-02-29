Курганский боец Лапа, служивший в «Ахмате», получил медаль за участие в СВО. Фото

01 марта 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Боец Лапа получил награду от Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Получил новую награду за отличие в службе и выполнение боевых задач на фронте. Командир части вручил медаль „Участнику специальной военной операции“», — рассказал Лаптев. До этого бойца награждали медалью «За боевые отличия». Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду Кадырова, в котором начинал служить на фронте. Курганский экс-боец «Ахмата» получил новую награду за участие в зоне СВО Фото курганского бойца с позывным Лапа

Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Получил новую награду за отличие в службе и выполнение боевых задач на фронте. Командир части вручил медаль „Участнику специальной военной операции“», — рассказал Лаптев. До этого бойца награждали медалью «За боевые отличия». Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду Кадырова, в котором начинал служить на фронте.