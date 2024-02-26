Курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. Фото

27 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Курганский боец помогал освобождать Авдеевку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) поднял чеченский флаг в освобожденной от ВСУ Авдеевке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», — рассказал боец. Ранее военнослужащий рассказывал URA.RU о том, что уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник является одним из самых лучших полевых командиров. Кроме того, курганский боец сообщал, что служба в отряде «Ахмат» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер». Курганский боец поднял чеченский флаг в Авдеевке Фото курганского бойца с позывным Лапа

Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) поднял чеченский флаг в освобожденной от ВСУ Авдеевке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», — рассказал боец. Ранее военнослужащий рассказывал URA.RU о том, что уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник является одним из самых лучших полевых командиров. Кроме того, курганский боец сообщал, что служба в отряде «Ахмат» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».