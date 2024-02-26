26 февраля 2024

Курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Курганский боец помогал освобождать Авдеевку Фото:
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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) поднял чеченский флаг в освобожденной от ВСУ Авдеевке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.

«Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», — рассказал боец.

Ранее военнослужащий рассказывал URA.RU о том, что уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник является одним из самых лучших полевых командиров. Кроме того, курганский боец сообщал, что служба в отряде «Ахмат» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».

Курганский боец поднял чеченский флаг в Авдеевке
Курганский боец поднял чеченский флаг в Авдеевке

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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) поднял чеченский флаг в освобожденной от ВСУ Авдеевке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», — рассказал боец. Ранее военнослужащий рассказывал URA.RU о том, что уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник является одним из самых лучших полевых командиров. Кроме того, курганский боец сообщал, что служба в отряде «Ахмат» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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