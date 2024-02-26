Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в отряде «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) поднял чеченский флаг в освобожденной от ВСУ Авдеевке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.
«Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», — рассказал боец.
Ранее военнослужащий рассказывал URA.RU о том, что уходил служить в спецназ Кадырова ради того, чтобы сражаться с ВСУ вместе с генералом Апти Алаудиновым. По его словам, чеченский военачальник является одним из самых лучших полевых командиров. Кроме того, курганский боец сообщал, что служба в отряде «Ахмат» ему ближе по духу, чем в ЧВК «Вагнер».
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.