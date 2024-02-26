26 февраля 2024

Власти Испании знали о присутствии в стране летчика-предателя Кузьминова

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Споттинг. Курган, аэропорт, навигация, utair, кабина пилота, пилот, пилот экипажа
Смерть пилота частично обусловлена серией ошибок со стороны Испании (архивное фото) Фото:

С первого дня испанские власти знали о присутствии в стране летчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом сообщили источники.

«Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — сообщает газета Mundo со ссылкой на собственные источники. Издание сообщает, что смерть пилота в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. Также отмечается, что Кузьминов «наделал много шума с деньгами», которые у него были.

В 2023 году Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа и отправился на нем в Украину. Сослуживцы, находившиеся на борту, как сообщалось ранее, погибли. В феврале 2024 стало известно, что Кузьминова убили в Испании, куда в октябре прошлого года он въехал по поддельным документам.

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С первого дня испанские власти знали о присутствии в стране летчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом сообщили источники. «Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — сообщает газета Mundo со ссылкой на собственные источники. Издание сообщает, что смерть пилота в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. Также отмечается, что Кузьминов «наделал много шума с деньгами», которые у него были. В 2023 году Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа и отправился на нем в Украину. Сослуживцы, находившиеся на борту, как сообщалось ранее, погибли. В феврале 2024 стало известно, что Кузьминова убили в Испании, куда в октябре прошлого года он въехал по поддельным документам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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