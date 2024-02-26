Власти Испании знали о присутствии в стране летчика-предателя Кузьминова

27 февраля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Смерть пилота частично обусловлена серией ошибок со стороны Испании (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С первого дня испанские власти знали о присутствии в стране летчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом сообщили источники. «Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — сообщает газета Mundo со ссылкой на собственные источники. Издание сообщает, что смерть пилота в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. Также отмечается, что Кузьминов «наделал много шума с деньгами», которые у него были. В 2023 году Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа и отправился на нем в Украину. Сослуживцы, находившиеся на борту, как сообщалось ранее, погибли. В феврале 2024 стало известно, что Кузьминова убили в Испании, куда в октябре прошлого года он въехал по поддельным документам.

С первого дня испанские власти знали о присутствии в стране летчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом сообщили источники. «Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота», — сообщает газета Mundo со ссылкой на собственные источники. Издание сообщает, что смерть пилота в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. Также отмечается, что Кузьминов «наделал много шума с деньгами», которые у него были. В 2023 году Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 с двумя членами экипажа и отправился на нем в Украину. Сослуживцы, находившиеся на борту, как сообщалось ранее, погибли. В феврале 2024 стало известно, что Кузьминова убили в Испании, куда в октябре прошлого года он въехал по поддельным документам.