На курганских прилавках появились сухари с героями «Слово пацана». Фото

27 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Герои «Слово пацана» стали лицом снэков «Эу, пацан» Фото: пресс-служба «Ростелеком» новость из сюжета Курганские свободные кассы В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Кургане появились чипсы и сухари с героями популярного сериала «Слово пацана». Новые товары на прилавках заметила корреспондент URA.RU. «На прилавках «Пятерочки» появились чипсы и сухарики «Эу, пацан». На упаковке товаров изображены персонажи популярного сериала «Слово пацана», — сообщается корреспондент. В других продуктовых магазинах Кургана эти чипсы и сухарики пока не появлись. На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» актер Рузиль Минекаев (в сериале «Слово пацана» играет роль Марата) поделился новостью, что его фото попало на упавку с чипсами. В комментариях артист призвал делиться снимками снэков «Эу, пацан». Минекаев сообщил, что с его изображением также будут выходить газированные напитки. Дата поступления газировок в продажу пока неизвестна. «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это российский сериал, режиссером которого стал Жора Крыжовников. Лента повествует о молодежных криминальных группировках Казани 1980-х годов. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев. На новогодних каникулах жители чаще всего смотрели именно эту кинокартину. «Эу, пацан» — новые чипсы, которые появились в Кургане Фото: Кристина Чепынина © URA.RU

В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Кургане появились чипсы и сухари с героями популярного сериала «Слово пацана». Новые товары на прилавках заметила корреспондент URA.RU. «На прилавках «Пятерочки» появились чипсы и сухарики «Эу, пацан». На упаковке товаров изображены персонажи популярного сериала «Слово пацана», — сообщается корреспондент. В других продуктовых магазинах Кургана эти чипсы и сухарики пока не появлись. На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» актер Рузиль Минекаев (в сериале «Слово пацана» играет роль Марата) поделился новостью, что его фото попало на упавку с чипсами. В комментариях артист призвал делиться снимками снэков «Эу, пацан». Минекаев сообщил, что с его изображением также будут выходить газированные напитки. Дата поступления газировок в продажу пока неизвестна. «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это российский сериал, режиссером которого стал Жора Крыжовников. Лента повествует о молодежных криминальных группировках Казани 1980-х годов. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев. На новогодних каникулах жители чаще всего смотрели именно эту кинокартину.