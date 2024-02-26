В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Кургане появились чипсы и сухари с героями популярного сериала «Слово пацана». Новые товары на прилавках заметила корреспондент URA.RU.
«На прилавках «Пятерочки» появились чипсы и сухарики «Эу, пацан». На упаковке товаров изображены персонажи популярного сериала «Слово пацана», — сообщается корреспондент. В других продуктовых магазинах Кургана эти чипсы и сухарики пока не появлись.
На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» актер Рузиль Минекаев (в сериале «Слово пацана» играет роль Марата) поделился новостью, что его фото попало на упавку с чипсами. В комментариях артист призвал делиться снимками снэков «Эу, пацан». Минекаев сообщил, что с его изображением также будут выходить газированные напитки. Дата поступления газировок в продажу пока неизвестна.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — это российский сериал, режиссером которого стал Жора Крыжовников. Лента повествует о молодежных криминальных группировках Казани 1980-х годов.
Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев. На новогодних каникулах жители чаще всего смотрели именно эту кинокартину.
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