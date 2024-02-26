26 февраля 2024

На курганских прилавках появились сухари с героями «Слово пацана». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Герои «Слово пацана» стали лицом снэков «Эу, пацан» Фото:
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Курганские свободные кассы

В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Кургане появились чипсы и сухари с героями популярного сериала «Слово пацана». Новые товары на прилавках заметила корреспондент URA.RU.

«На прилавках «Пятерочки» появились чипсы и сухарики «Эу, пацан». На упаковке товаров изображены персонажи популярного сериала «Слово пацана», — сообщается корреспондент. В других продуктовых магазинах Кургана эти чипсы и сухарики пока не появлись.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» актер Рузиль Минекаев (в сериале «Слово пацана» играет роль Марата) поделился новостью, что его фото попало на упавку с чипсами. В комментариях артист призвал делиться снимками снэков «Эу, пацан». Минекаев сообщил, что с его изображением также будут выходить газированные напитки. Дата поступления газировок в продажу пока неизвестна.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — это российский сериал, режиссером которого стал Жора Крыжовников. Лента повествует о молодежных криминальных группировках Казани 1980-х годов.

Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев. На новогодних каникулах жители чаще всего смотрели именно эту кинокартину.

«Эу, пацан» — новые чипсы, которые появились в Кургане
«Эу, пацан» — новые чипсы, которые появились в Кургане
Фото:

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В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Кургане появились чипсы и сухари с героями популярного сериала «Слово пацана». Новые товары на прилавках заметила корреспондент URA.RU. «На прилавках «Пятерочки» появились чипсы и сухарики «Эу, пацан». На упаковке товаров изображены персонажи популярного сериала «Слово пацана», — сообщается корреспондент. В других продуктовых магазинах Кургана эти чипсы и сухарики пока не появлись. На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» актер Рузиль Минекаев (в сериале «Слово пацана» играет роль Марата) поделился новостью, что его фото попало на упавку с чипсами. В комментариях артист призвал делиться снимками снэков «Эу, пацан». Минекаев сообщил, что с его изображением также будут выходить газированные напитки. Дата поступления газировок в продажу пока неизвестна. «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это российский сериал, режиссером которого стал Жора Крыжовников. Лента повествует о молодежных криминальных группировках Казани 1980-х годов. Ранее URA.RU писало, что «Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев. На новогодних каникулах жители чаще всего смотрели именно эту кинокартину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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