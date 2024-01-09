09 января 2024

«Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы на новогодних каникулах чаще всего смотрели «Слово пацана» Фото:

Жители Кургана во время новогодних каникул чаще всего смотрели новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании Ростелеком.

«Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals. Первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“(18+)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в рейтинг популярных у курганцев сериалов попали «Трудные подростки» и турецкая кинокартина «Великолепный век». Также жители чаще смотрели сериал «Фишер», «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы».

Между тем, в рейтинг самых популярных фильмов среди курганцев попали «По щучьему велению», «Баба Яга спасает мир» и «Елки 10». Журналисту также пояснили, что в топ-10 кинолент, которые смотрели жители региона, вошли «Одна дома», «Папины дочки. Новогодние», «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Чебурашка», «Вызов» и «Повелитель ветра».

Ранее URA.RU писало, что курганцы продавали советский гардероб, как у героев сериала «Слово пацана». У жителей были такие вещи, как кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка.

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Жители Кургана во время новогодних каникул чаще всего смотрели новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании Ростелеком. «Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals. Первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“(18+)», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что в рейтинг популярных у курганцев сериалов попали «Трудные подростки» и турецкая кинокартина «Великолепный век». Также жители чаще смотрели сериал «Фишер», «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы». Между тем, в рейтинг самых популярных фильмов среди курганцев попали «По щучьему велению», «Баба Яга спасает мир» и «Елки 10». Журналисту также пояснили, что в топ-10 кинолент, которые смотрели жители региона, вошли «Одна дома», «Папины дочки. Новогодние», «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Чебурашка», «Вызов» и «Повелитель ветра». Ранее URA.RU писало, что курганцы продавали советский гардероб, как у героев сериала «Слово пацана». У жителей были такие вещи, как кепка-сеточка USA САLIFОRNIА и олимпийка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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