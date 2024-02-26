Жители села Верхняя Теча (Катайский округ Курганской области) простились с погибшим в зоне военных действий односельчанином Иваном Сосниным. Мужчина, служивший замкомандира боевой машины, получил смертельное ранение в середине февраля. Об этом сообщили соцсети Катайского округа.
«Прощание с Сосниным Иваном Васильевичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину похоронили 26 февраля.
В областном военкомате редакции данную информацию подтвердили. В организации отметили, что 28-летний мобилизованный курганец был рядовым и служил в экипаже боевой машины. Сообщение о его гибели пришло 15 февраля.
Житель Катайского округа Иван Соснин погиб в зоне СВО в середине февраля
Жители села Верхняя Теча (Катайский округ Курганской области) простились с погибшим в зоне военных действий односельчанином Иваном Сосниным. Мужчина, служивший замкомандира боевой машины, получил смертельное ранение в середине февраля. Об этом сообщили соцсети Катайского округа. «Прощание с Сосниным Иваном Васильевичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину похоронили 26 февраля. В областном военкомате редакции данную информацию подтвердили. В организации отметили, что 28-летний мобилизованный курганец был рядовым и служил в экипаже боевой машины. Сообщение о его гибели пришло 15 февраля.