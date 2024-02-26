26 февраля 2024

В Курганской области простились с погибшим на СВО замкомандира боевой машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, оружие, похороны, солдат
Курганцы простились с погибшим на СВО рядовым Фото:
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Жители села Верхняя Теча (Катайский округ Курганской области) простились с погибшим в зоне военных действий односельчанином Иваном Сосниным. Мужчина, служивший замкомандира боевой машины, получил смертельное ранение в середине февраля. Об этом сообщили соцсети Катайского округа.

«Прощание с Сосниным Иваном Васильевичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину похоронили 26 февраля.

В областном военкомате редакции данную информацию подтвердили. В организации отметили, что 28-летний мобилизованный курганец был рядовым и служил в экипаже боевой машины. Сообщение о его гибели пришло 15 февраля.

Житель Катайского округа Иван Соснин погиб в зоне СВО в середине февраля
Житель Катайского округа Иван Соснин погиб в зоне СВО в середине февраля
Фото:

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Жители села Верхняя Теча (Катайский округ Курганской области) простились с погибшим в зоне военных действий односельчанином Иваном Сосниным. Мужчина, служивший замкомандира боевой машины, получил смертельное ранение в середине февраля. Об этом сообщили соцсети Катайского округа. «Прощание с Сосниным Иваном Васильевичем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину похоронили 26 февраля. В областном военкомате редакции данную информацию подтвердили. В организации отметили, что 28-летний мобилизованный курганец был рядовым и служил в экипаже боевой машины. Сообщение о его гибели пришло 15 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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