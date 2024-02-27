Курганские таксисты продолжат ездить в Тюмень после отказа сервису «Максим»

27 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Таксисты в Тюмени продолжают получать новые заказы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей В Тюменской области филиал сети «Максим» отказались вносить в реестр служб заказа такси. Однако курганские таксисты продолжают работать и получать новые заказы на перевозки в соседний город. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как данное решение властей скажется на водителях и пассажирах. «На водителях, которые принимают заказы из Кургана в Тюмень и обратно, ситуация с „Максим“ никак не скажется. Сервис продолжает работать в штатном режиме, поэтому новые заказы поступают. Изменения могут коснуться только водителей, которые имеют прописку в Тюмени», — рассказал URA.RU источник, знакомый с работой такси. Журналисту пояснили, что тюменским водителям будет труднее получить разрешение на перевозки, которое предусмотрено новым законом «О такси». Источник поделился, что в таких случаях таксистам вовсе могут отказать в лицензии. Корреспонденту сообщили, что в Тюмени не все водители спешат получить документ. «В Кургане в этом плане таксисты более дисциплинированы и законопослушны, потому что больший процент водителей пошел за разрешениями. Многие тюменцы продолжают работать в этой сфере без лицензии», — отмечает источник. По информации с официального портала органов тюменской власти, в реестр перевозчиков включены 652 водителя. Это и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и юридические лица. В реестре служб заказа такси на данный момент зарегистрированы десять сервисов (восемь юридических лиц и два индивидуальных предпринимателя). В реестре также есть исетское подразделение компании «Максим». Источник также пояснил, что на клиентах отказ также не скажется, поскольку для них важнее просто вызвать такси и добраться до нужной точки города. Журналисту рассказали, что заказчикам нет дела до разбирательств властей и компании. Между тем, тюменское подразделение «Максим» работает в штатном режиме и продолжает давать новые заявки водителям. Ранее URA.RU писало, что крупному курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Его отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области филиал сети «Максим» отказались вносить в реестр служб заказа такси. Однако курганские таксисты продолжают работать и получать новые заказы на перевозки в соседний город. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как данное решение властей скажется на водителях и пассажирах. «На водителях, которые принимают заказы из Кургана в Тюмень и обратно, ситуация с „Максим“ никак не скажется. Сервис продолжает работать в штатном режиме, поэтому новые заказы поступают. Изменения могут коснуться только водителей, которые имеют прописку в Тюмени», — рассказал URA.RU источник, знакомый с работой такси. Журналисту пояснили, что тюменским водителям будет труднее получить разрешение на перевозки, которое предусмотрено новым законом «О такси». Источник поделился, что в таких случаях таксистам вовсе могут отказать в лицензии. Корреспонденту сообщили, что в Тюмени не все водители спешат получить документ. «В Кургане в этом плане таксисты более дисциплинированы и законопослушны, потому что больший процент водителей пошел за разрешениями. Многие тюменцы продолжают работать в этой сфере без лицензии», — отмечает источник. По информации с официального портала органов тюменской власти, в реестр перевозчиков включены 652 водителя. Это и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и юридические лица. В реестре служб заказа такси на данный момент зарегистрированы десять сервисов (восемь юридических лиц и два индивидуальных предпринимателя). В реестре также есть исетское подразделение компании «Максим». Источник также пояснил, что на клиентах отказ также не скажется, поскольку для них важнее просто вызвать такси и добраться до нужной точки города. Журналисту рассказали, что заказчикам нет дела до разбирательств властей и компании. Между тем, тюменское подразделение «Максим» работает в штатном режиме и продолжает давать новые заявки водителям. Ранее URA.RU писало, что крупному курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Его отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта.