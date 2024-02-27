Курганский агрегатор такси «Максим» обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении

Курганская компания такси «Максим» подала в Арбитражный суд на Государственное управление строительства Тюменской области, в котором ООО «Максим-Тюмень» отказали во внесении данных в региональный реестр служб заказа легкового такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Там добавили, что другого партнера сервиса «Максим», который также работает на территории Тюменской области, ГУС внес в указанный реестр без каких-либо замечаний.
«Ситуация тем более выглядит странной, что ранее аналогичное заявление партнера сервиса — ИП Нестерова Эдуарда Анатольевича, который по договору с ООО „Максим-Тюмень“ осуществляет деятельность службы заказа легкового такси под коммерческим обозначением „Максим“ в Исетском, Заводоуковске, Ялуторовске, было удовлетворено ГУС Тюменской области. Этот факт подтверждает правоту нашей позиции, что владение правами на сайт не является условием для внесения заявителя в реестр служб заказа легкового такси», — указано в сообщении пресс-службы сервиса «Максим».
Ранее агентство писало о том, что ГУС Тюменской области отказался вносить данные об ООО «Максим-Тюмень» в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Из-за этого представители сервиса «Максим» обратились в Арбитражный суд.
В адрес ГУС Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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