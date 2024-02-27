Курганский агрегатор такси «Максим» обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении

Курганская компания «Максим» подала в суд на ГУС Тюменской области
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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, такси максим, максим
Компания «Максим» будет судиться с ГУС Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

Курганская компания такси «Максим» подала в Арбитражный суд на Государственное управление строительства Тюменской области, в котором ООО «Максим-Тюмень» отказали во внесении данных в региональный реестр служб заказа легкового такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Там добавили, что другого партнера сервиса «Максим», который также работает на территории Тюменской области, ГУС внес в указанный реестр без каких-либо замечаний.

«Ситуация тем более выглядит странной, что ранее аналогичное заявление партнера сервиса — ИП Нестерова Эдуарда Анатольевича, который по договору с ООО „Максим-Тюмень“ осуществляет деятельность службы заказа легкового такси под коммерческим обозначением „Максим“ в Исетском, Заводоуковске, Ялуторовске, было удовлетворено ГУС Тюменской области. Этот факт подтверждает правоту нашей позиции, что владение правами на сайт не является условием для внесения заявителя в реестр служб заказа легкового такси», — указано в сообщении пресс-службы сервиса «Максим».

Ранее агентство писало о том, что ГУС Тюменской области отказался вносить данные об ООО «Максим-Тюмень» в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Из-за этого представители сервиса «Максим» обратились в Арбитражный суд.

В адрес ГУС Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Курганская компания такси «Максим» подала в Арбитражный суд на Государственное управление строительства Тюменской области, в котором ООО «Максим-Тюмень» отказали во внесении данных в региональный реестр служб заказа легкового такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Там добавили, что другого партнера сервиса «Максим», который также работает на территории Тюменской области, ГУС внес в указанный реестр без каких-либо замечаний. «Ситуация тем более выглядит странной, что ранее аналогичное заявление партнера сервиса — ИП Нестерова Эдуарда Анатольевича, который по договору с ООО „Максим-Тюмень“ осуществляет деятельность службы заказа легкового такси под коммерческим обозначением „Максим“ в Исетском, Заводоуковске, Ялуторовске, было удовлетворено ГУС Тюменской области. Этот факт подтверждает правоту нашей позиции, что владение правами на сайт не является условием для внесения заявителя в реестр служб заказа легкового такси», — указано в сообщении пресс-службы сервиса «Максим». Ранее агентство писало о том, что ГУС Тюменской области отказался вносить данные об ООО «Максим-Тюмень» в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как компания не является правообладателем федерального сайта. Из-за этого представители сервиса «Максим» обратились в Арбитражный суд. В адрес ГУС Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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