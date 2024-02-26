Знакомый рассказал о парне, которого нашли мертвым под Екатеринбургом

Юноша, которого спустя 5 месяцев нашли мертвым под Екатеринбургом, был замкнутым

27 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Пропавшего парня искали силовики и волонтеры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Никита Лебедь, которого спустя пять месяцев нашли мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), в школе был замкнутым и почти ни с кем не общался. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал его знакомый. «[Был] замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — пояснил собеседник агентства. По его словам, Лебедь учился в 103-й школе, которая впоследствии стала 205-й гимназией. В вечернюю школу парня отправили в седьмом классе. Никита жил в многодетной семье, добавил источник. Парню был 21 год. Он пропал в конце октября 2023 года на Уралмаше. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. Обратно он так и не вернулся. На его поиски выходили волонтеры и полицейские. Его тело нашли 25 февраля в лесном массиве. По данным силовиков, смерть юноши не носит криминального характера.

Никита Лебедь, которого спустя пять месяцев нашли мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), в школе был замкнутым и почти ни с кем не общался. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал его знакомый. «[Был] замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — пояснил собеседник агентства. По его словам, Лебедь учился в 103-й школе, которая впоследствии стала 205-й гимназией. В вечернюю школу парня отправили в седьмом классе. Никита жил в многодетной семье, добавил источник. Парню был 21 год. Он пропал в конце октября 2023 года на Уралмаше. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. Обратно он так и не вернулся. На его поиски выходили волонтеры и полицейские. Его тело нашли 25 февраля в лесном массиве. По данным силовиков, смерть юноши не носит криминального характера.