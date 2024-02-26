26 февраля 2024

Знакомый рассказал о парне, которого нашли мертвым под Екатеринбургом

Юноша, которого спустя 5 месяцев нашли мертвым под Екатеринбургом, был замкнутым
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Пропавшего парня искали силовики и волонтеры (архивное фото) Фото:

Никита Лебедь, которого спустя пять месяцев нашли мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), в школе был замкнутым и почти ни с кем не общался. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал его знакомый.

«[Был] замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Лебедь учился в 103-й школе, которая впоследствии стала 205-й гимназией. В вечернюю школу парня отправили в седьмом классе. Никита жил в многодетной семье, добавил источник.

Парню был 21 год. Он пропал в конце октября 2023 года на Уралмаше. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. Обратно он так и не вернулся. На его поиски выходили волонтеры и полицейские. Его тело нашли 25 февраля в лесном массиве. По данным силовиков, смерть юноши не носит криминального характера.

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Никита Лебедь, которого спустя пять месяцев нашли мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), в школе был замкнутым и почти ни с кем не общался. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал его знакомый. «[Был] замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — пояснил собеседник агентства. По его словам, Лебедь учился в 103-й школе, которая впоследствии стала 205-й гимназией. В вечернюю школу парня отправили в седьмом классе. Никита жил в многодетной семье, добавил источник. Парню был 21 год. Он пропал в конце октября 2023 года на Уралмаше. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. Обратно он так и не вернулся. На его поиски выходили волонтеры и полицейские. Его тело нашли 25 февраля в лесном массиве. По данным силовиков, смерть юноши не носит криминального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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