Знакомый рассказал о парне, которого нашли мертвым под Екатеринбургом

Никита Лебедь, которого спустя пять месяцев нашли мертвым в Верхней Пышме (Свердловская область), в школе был замкнутым и почти ни с кем не общался. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал его знакомый.
«[Был] замкнутым. Сидел всегда на последней парте, учился очень плохо. Его потом перевели в вечернюю школу. Общался с парой человек из класса, и то потому, что они дружили с детства, еще до школы», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, Лебедь учился в 103-й школе, которая впоследствии стала 205-й гимназией. В вечернюю школу парня отправили в седьмом классе. Никита жил в многодетной семье, добавил источник.
Парню был 21 год. Он пропал в конце октября 2023 года на Уралмаше. Перед уходом из дома он сообщил родным, что пошел забрать заказ из пункта выдачи. Обратно он так и не вернулся. На его поиски выходили волонтеры и полицейские. Его тело нашли 25 февраля в лесном массиве. По данным силовиков, смерть юноши не носит криминального характера.
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