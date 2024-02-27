Комбат ДПС Кургана Галеев назначен врио замначальника Госавтоинспекции региона. Скрин

27 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В курганском управлении ГИБДД — новое назначение в руководстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Кургану Рушан Галеев назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления региональной Госавтоинспекции. Об этом информирует сайт управления. «Врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции управления УМВД России по Курганской области — Галеев Рушан Альсимович», — говорится на портале УГИБДД. Подполковник полиции появился в списке руководителей управления. Редакция обратилась в областное управление МВД за комментарием. В пресс-службе подтвердили назначение и сообщили, что 43-летний Галеев на новом месте отвечает за работу отдела дорожно-патрульной службы, взаимодействие с правоохранительными органами и исполнение административного законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что замначальника управления ГИБДД по Курганской области Александр Корюкин ушел со своей должности. Полковник полиции подал в отставку по причине достижения пенсионного возраста. На посту замначальника управления он проработал почти шесть лет. В курганской Госавтоинспекции назначили врио замначальника Скрин: сайт УГИБДД УМВД РФ по Курганской области https://xn--90adear.xn--p1ai/about/regdirection

Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Кургану Рушан Галеев назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления региональной Госавтоинспекции. Об этом информирует сайт управления. «Врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции управления УМВД России по Курганской области — Галеев Рушан Альсимович», — говорится на портале УГИБДД. Подполковник полиции появился в списке руководителей управления. Редакция обратилась в областное управление МВД за комментарием. В пресс-службе подтвердили назначение и сообщили, что 43-летний Галеев на новом месте отвечает за работу отдела дорожно-патрульной службы, взаимодействие с правоохранительными органами и исполнение административного законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что замначальника управления ГИБДД по Курганской области Александр Корюкин ушел со своей должности. Полковник полиции подал в отставку по причине достижения пенсионного возраста. На посту замначальника управления он проработал почти шесть лет.