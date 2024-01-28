Один из заместителей начальника управления Госавтоинспекции Курганской области Александр Корюкин ушел со своей должности. Ранее о планировавшейся отставке сообщало URA.RU со ссылкой на свои источники. Информация о руководителе исчезла с сайта регионального УМВД.
«Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области, полковник полиции Филипчук Юрий Константинович», — сообщает раздел «подразделения УМВД» в части руководства УГИБДД. Другим заместителем руководителя управления Михаила Чебыкина был полковник полиции Александр Корюкин. Его данные убрали из сведений о руководстве с сайта.
Редакция обратилась за комментарием в управление полиции региона. В пресс-службе УМВД области подтвердили, что полковник Корюкин 26 января 2024 года уволился в связи с достижением пенсионного возраста. В должности заместителя начальника управления ГИБДД он находился с марта 2018 года.
Ранее URA.RU сообщало, что один из руководителей Госавтоинспекции собирается уйти в отставку. Собеседники редакции связывали планы замначальника с критикой резкого роста смертности на дорогах и недовольством действиями инспекции со стороны вышестоящего руководства.
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