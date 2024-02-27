Арт-директор ресторана «Марани» заявил о своем увольнении Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывший заместитель директора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский уволился с должности арт-директора ресторана «Марани». Об этом он сообщил в группе своего проекта «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте». Можельский уволился из филармонии после скандалов с драками.

«Спешу сообщить, что принял решение завершить свою профессиональную деятельность в качестве арт-директора ресторана „Марани“. По определенным причинам мне это не интересно. Все текущие договоренности по запланированным выступлениям остаются в силе», — написал Можельский.

Комментируя свое решение об увольнении он заявил, что хочет уделить больше внимания собственным проектам. В частности, предстоящему концерту «Классика русского рока — 2», который состоится весной в филармонии. Также Можельский поблагодарил руководство Mamma Mia Group, являющейся владельцем ресторана, за оказанное доверие и новый опыт. Бывший арт-директор добавил, что не исключает возможного переезда в другой регион и высказал желание «исполнять свои мечты, а не чужие».

Ранее URA.RU писало, что после ухода из филармонии Можельский устроился арт-директором «Марани». На эту должность он пришел осенью 2023 года. До этого назначения в соцсетях появлялась информация о его драках в публичных местах. На фоне скандалов была запущена петиция, в которой горожане просили власти уволить Можельского. В это же время его сторонники запускали ответную петицию в поддержку музыканта.

Роман Можельский уволился с должности арт-директора ресторана «Марани» Фото: группа «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте»