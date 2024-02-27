Политолог Кислицина: враги РФ используют тело Навального* в своих целях

© Служба новостей «URA.RU»
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Навальный Алексей. Москва, навальная юлия, навальный алексей
Навальный оказался ненужным даже собственной жене, сказала Дарья Кислицина Фото:
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Враги РФ используют похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), чтобы отвлечь внимание от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля. Такую дату назначили намеренно, отступив от традиций по захоронению, заявила в разговоре с URA.RU руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

«Очень противное и неприятное действие оппонентов нашей страны, которые хотят использовать даже не живого человека, а тело в своих политических целях. 29 февраля является для страны такой важной датой — посланием президента. Наши враги из-за рубежа пытаются привязать дату захоронения тела к этой дате, чтобы разбавить таблоиды передовых западных СМИ. Это низко, бесчеловечно и бессовестно — использовать человека и после смерти. Конечно, это не совпадение. Это намеренная провокация. Все мы прекрасно знаем, через сколько хоронят тело, и это не те сроки, о которых заявляется сейчас со стороны врагов нашей страны», — сказала Дарья Кислицина.

По ее словам, подготовка к смерти Навального велась заранее. «По-человечески очень жаль, что человек оказался никому не нужен, кроме собственной мамы, даже своей жене [Юлии Навальной]. Мы все видели момент дня его смерти, когда уже через час она оказалась каким-то мистическим образом на Мюнхенской конференции по безопасности в полном параде и выступала с абсолютно подготовленной, спланированной речью. Для нее это шанс выйти из тени своего мужа», — подчеркнула политолог.

Похороны Навального назначены на 29 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Причиной стал оторвавшийся тромб. Тело передали матери 24 февраля.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Враги РФ используют похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), чтобы отвлечь внимание от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля. Такую дату назначили намеренно, отступив от традиций по захоронению, заявила в разговоре с URA.RU руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина. «Очень противное и неприятное действие оппонентов нашей страны, которые хотят использовать даже не живого человека, а тело в своих политических целях. 29 февраля является для страны такой важной датой — посланием президента. Наши враги из-за рубежа пытаются привязать дату захоронения тела к этой дате, чтобы разбавить таблоиды передовых западных СМИ. Это низко, бесчеловечно и бессовестно — использовать человека и после смерти. Конечно, это не совпадение. Это намеренная провокация. Все мы прекрасно знаем, через сколько хоронят тело, и это не те сроки, о которых заявляется сейчас со стороны врагов нашей страны», — сказала Дарья Кислицина. По ее словам, подготовка к смерти Навального велась заранее. «По-человечески очень жаль, что человек оказался никому не нужен, кроме собственной мамы, даже своей жене [Юлии Навальной]. Мы все видели момент дня его смерти, когда уже через час она оказалась каким-то мистическим образом на Мюнхенской конференции по безопасности в полном параде и выступала с абсолютно подготовленной, спланированной речью. Для нее это шанс выйти из тени своего мужа», — подчеркнула политолог. Похороны Навального назначены на 29 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Причиной стал оторвавшийся тромб. Тело передали матери 24 февраля. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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