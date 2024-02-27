Экс-депутата Белоусова объявили в международный розыск

27 февраля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Вадима Белоусова разыскивают из-за взятки в размере 3, 2 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова МВД России объявило в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Отмечается, что Белоусов 11 сентября 2023 года был объявлен в федеральный розыск. Ранее адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк сообщил, что он остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. По словам адвоката, экс-депутат до сих пор числится пропавшим без вести.

МВД России объявило в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Отмечается, что Белоусов 11 сентября 2023 года был объявлен в федеральный розыск. Ранее адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк сообщил, что он остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. По словам адвоката, экс-депутат до сих пор числится пропавшим без вести.