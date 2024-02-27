Экс-депутата Белоусова объявили в международный розыск

Вадима Белоусова разыскивают из-за взятки в размере 3, 2 миллиарда рублей
новость из сюжетаУголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова
МВД России объявило в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Соответствующие данные появились в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Отмечается, что Белоусов 11 сентября 2023 года был объявлен в федеральный розыск.
Ранее адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк сообщил, что он остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. По словам адвоката, экс-депутат до сих пор числится пропавшим без вести.
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