Экс-депутата Белоусова объявили в международный розыск

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Вадима Белоусова разыскивают из-за взятки в размере 3, 2 миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

МВД России объявило в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Соответствующие данные появились в базе министерства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Отмечается, что Белоусов 11 сентября 2023 года был объявлен в федеральный розыск.

Ранее адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк сообщил, что он остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. По словам адвоката, экс-депутат до сих пор числится пропавшим без вести.

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МВД России объявило в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за уголовного дела о взятке в размере 3,25 миллиарда рублей. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. Отмечается, что Белоусов 11 сентября 2023 года был объявлен в федеральный розыск. Ранее адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк сообщил, что он остался в розыске после отмены Верховным судом приговора за взятку в 3,2 млрд рублей. По словам адвоката, экс-депутат до сих пор числится пропавшим без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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