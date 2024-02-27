Прокуратура запросила для челябинской бизнес-леди Селищевой 10 лет колонии

Прокуратура запросила для бизнес-леди Елены Селищевой, замешанной в уголовных делах в челябинском минздраве, 10 лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в качестве дополнительных санкций для предпринимательницы запросили 1 млн штрафа.
«Гособвинитель в прениях ориентировал суд на назначение наказания в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также на Селищеву попросили наложить определенные ограничения. Среди которых запрет на ведение деятельности в сфере закупок на два с половиной года и ограничение свободы на полтора года.
Селищева была задержана в июне 2022 года, спустя около четырех месяцев после задержания экс-замминистра здравоохранения области Александра Кузнецова. Ее, как и Кузнецова, обвинили в махинациях с контрактами, заключенными между фирмами бизнес-леди с региональным минздравом. По версии следствия, Кузнецов, занимая пост замминистра, подписал контракты на поставку томографов по завышенной стоимости. По итогу сумма ущерба, который был причинен областному бюджету, превысила 85 млн рублей.
В ходе следствия Кузнецов признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и заключил досудебное соглашение. По итогу суд учел это при вынесении приговора. Бывший замминистра был признан виновным, однако отделался условным сроком. Селищева же отрицает свою причастность ко всем предъявленным ей обвинениям.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.