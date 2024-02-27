Прокуратура запросила для челябинской бизнес-леди Селищевой 10 лет колонии

Для Елены Селищевой запросили реальный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Прокуратура запросила для бизнес-леди Елены Селищевой, замешанной в уголовных делах в челябинском минздраве, 10 лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в качестве дополнительных санкций для предпринимательницы запросили 1 млн штрафа.

«Гособвинитель в прениях ориентировал суд на назначение наказания в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также на Селищеву попросили наложить определенные ограничения. Среди которых запрет на ведение деятельности в сфере закупок на два с половиной года и ограничение свободы на полтора года.

Селищева была задержана в июне 2022 года, спустя около четырех месяцев после задержания экс-замминистра здравоохранения области Александра Кузнецова. Ее, как и Кузнецова, обвинили в махинациях с контрактами, заключенными между фирмами бизнес-леди с региональным минздравом. По версии следствия, Кузнецов, занимая пост замминистра, подписал контракты на поставку томографов по завышенной стоимости. По итогу сумма ущерба, который был причинен областному бюджету, превысила 85 млн рублей.

В ходе следствия Кузнецов признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и заключил досудебное соглашение. По итогу суд учел это при вынесении приговора. Бывший замминистра был признан виновным, однако отделался условным сроком. Селищева же отрицает свою причастность ко всем предъявленным ей обвинениям.