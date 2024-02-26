В ЯНАО мастер пойдет под суд за травму рабочего, упавшего с высоты

27 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ответственный за технику безопасности пойдет под суд за травму рабочего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО в августе 2023 года, при осуществлении работ на буровой, рабочий подрядной организации упал с восьмиметровой высоты и получил тяжелые травмы. За это ответит перед судом мастер, ответственный за технику безопасности, который допустил к работам не имеющим нужной квалификации людей, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия, 11 августа 2023 года на одном из месторождений Ямальского района мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности, дал указание рабочим подрядной организации поднять гидравлический ключ на роторную площадку и осуществить его монтаж. [Он] не имел права поручать выполнение указанных работ техникам-технологам, не имеющим квалификации стропальщика», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления на официальном сайте. Следователи установили все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ямальском районе ЯНАО в августе 2023 года, при осуществлении работ на буровой, рабочий подрядной организации упал с восьмиметровой высоты и получил тяжелые травмы. За это ответит перед судом мастер, ответственный за технику безопасности, который допустил к работам не имеющим нужной квалификации людей, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия, 11 августа 2023 года на одном из месторождений Ямальского района мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности, дал указание рабочим подрядной организации поднять гидравлический ключ на роторную площадку и осуществить его монтаж. [Он] не имел права поручать выполнение указанных работ техникам-технологам, не имеющим квалификации стропальщика», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления на официальном сайте. Следователи установили все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.