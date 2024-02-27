В Тюмени начали увольняться водители курганской компании такси «Максим»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
Водители уходят к другим агрегаторам из-за страха остаться без работы Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

На фоне конфликта курганской компании «Максим» с Главным управлением строительства (ГУС) Тюменской области в Тюмени начали увольняться водители такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в регионе.

«Я работаю на „Яндекс. Go“ и могу сказать, что к нашему таксопарку уже начали подключаться водители из „Максима“. Говорят, что боятся неопределенности из-за того, что компания не смогла попасть в реестр перевозчиков. Хотя, по их словам, на данный момент, сервис работает в штатном режиме, никаких проблем и перебоев нет», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу компании «Максим» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес агрегатора «Яндекс. Go». Ответы на них ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься пассажироперевозками в Тюмени. Главное управление строительства Тюменской области отказалось вносить компанию в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как региональный представитель организации ООО «Максим-Тюмень» не является правообладателем федерального сайта. После этого агрегатор обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении. Компания подала на ГУС Тюменской области в Арбитражный суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне конфликта курганской компании «Максим» с Главным управлением строительства (ГУС) Тюменской области в Тюмени начали увольняться водители такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в регионе. «Я работаю на „Яндекс. Go“ и могу сказать, что к нашему таксопарку уже начали подключаться водители из „Максима“. Говорят, что боятся неопределенности из-за того, что компания не смогла попасть в реестр перевозчиков. Хотя, по их словам, на данный момент, сервис работает в штатном режиме, никаких проблем и перебоев нет», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Максим» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес агрегатора «Яндекс. Go». Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься пассажироперевозками в Тюмени. Главное управление строительства Тюменской области отказалось вносить компанию в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как региональный представитель организации ООО «Максим-Тюмень» не является правообладателем федерального сайта. После этого агрегатор обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении. Компания подала на ГУС Тюменской области в Арбитражный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...