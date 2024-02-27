В Тюмени начали увольняться водители курганской компании такси «Максим»

27 февраля 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Водители уходят к другим агрегаторам из-за страха остаться без работы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей На фоне конфликта курганской компании «Максим» с Главным управлением строительства (ГУС) Тюменской области в Тюмени начали увольняться водители такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в регионе. «Я работаю на „Яндекс. Go“ и могу сказать, что к нашему таксопарку уже начали подключаться водители из „Максима“. Говорят, что боятся неопределенности из-за того, что компания не смогла попасть в реестр перевозчиков. Хотя, по их словам, на данный момент, сервис работает в штатном режиме, никаких проблем и перебоев нет», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Максим» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес агрегатора «Яндекс. Go». Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься пассажироперевозками в Тюмени. Главное управление строительства Тюменской области отказалось вносить компанию в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как региональный представитель организации ООО «Максим-Тюмень» не является правообладателем федерального сайта. После этого агрегатор обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении. Компания подала на ГУС Тюменской области в Арбитражный суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне конфликта курганской компании «Максим» с Главным управлением строительства (ГУС) Тюменской области в Тюмени начали увольняться водители такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в регионе. «Я работаю на „Яндекс. Go“ и могу сказать, что к нашему таксопарку уже начали подключаться водители из „Максима“. Говорят, что боятся неопределенности из-за того, что компания не смогла попасть в реестр перевозчиков. Хотя, по их словам, на данный момент, сервис работает в штатном режиме, никаких проблем и перебоев нет», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Максим» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес агрегатора «Яндекс. Go». Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься пассажироперевозками в Тюмени. Главное управление строительства Тюменской области отказалось вносить компанию в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как региональный представитель организации ООО «Максим-Тюмень» не является правообладателем федерального сайта. После этого агрегатор обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении. Компания подала на ГУС Тюменской области в Арбитражный суд.