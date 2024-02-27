В Тюмени начали увольняться водители курганской компании такси «Максим»

На фоне конфликта курганской компании «Максим» с Главным управлением строительства (ГУС) Тюменской области в Тюмени начали увольняться водители такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что ГУС не выдало курганскому агрегатору разрешение на перевозки в регионе.
«Я работаю на „Яндекс. Go“ и могу сказать, что к нашему таксопарку уже начали подключаться водители из „Максима“. Говорят, что боятся неопределенности из-за того, что компания не смогла попасть в реестр перевозчиков. Хотя, по их словам, на данный момент, сервис работает в штатном режиме, никаких проблем и перебоев нет», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу компании «Максим» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес агрегатора «Яндекс. Go». Ответы на них ожидаются.
Ранее агентство писало о том, что курганскому сервису такси «Максим» не разрешили заниматься пассажироперевозками в Тюмени. Главное управление строительства Тюменской области отказалось вносить компанию в региональный реестр служб заказа легкового такси, так как региональный представитель организации ООО «Максим-Тюмень» не является правообладателем федерального сайта. После этого агрегатор обвинил тюменских чиновников в предвзятом отношении. Компания подала на ГУС Тюменской области в Арбитражный суд.
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