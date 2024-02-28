ВСУ обстреляли Ласточкино во время бегства: карта спецоперации к 28 февраля

Минобороны РФ показало бегство солдат ВСУ при освобождении Ласточкино в ДНР

28 февраля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

ВСУ оставили в Ласточкино оружие западного производства, рассказали в Минобороны РФ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ во время отступления из поселка Ласточкино (авдеевское направление) обстреливали населенный пункт из минометов и кассетных боеприпасов. В Минобороны РФ показали, как украинские солдаты бежали со своих позиций во время штурма ВС России. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине к 28 февраля — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Купянское направление Расчеты РСЗО «Град» поразили БМП Marder немецкого производства. В Минобороны отметили, что артиллеристы использовали тактику смены огневых позиций, чтобы предотвратить ответный огонь. Краснолиманское направление Был поражен опорный пункт ВСУ на этом направлении. Ударная группа вертолетов атаковала цели при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. После операции вертолеты вернулись на место временной дислокации. В состав ударной группы вошел и вертолет Ка-52. Авдеевское направление В Минобороны РФ показали, как солдаты ВСУ спасались бегством из поселка Ласточкино. Украинские солдаты оставили на своих бывших позициях оружие западного производства. Во время отступления украинские военные обстреливали поселок из минометов. ВС РФ теперь регулярно помогают жителям освобожденной Авдеевки. Для горожан доставляются продукты питания, вода и медицинские препараты. Много работы предстоит саперам, которые расчищают дороги от неразорвавшихся снарядов и мин. Также идут работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, найденных в квартирах. Запорожское направление Продолжаются бои у Работино. Украина пытается удержать свои позиции, используя все возможности. Также активизировались сражения у Марфополя. ВС РФ отбивают контратаки Украины. Херсонское направление ВСУ нанесли удары по селам на левом берегу Днепра. Под ударами оказались: Песчановка, Новая Токмачка, Чернянка и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ во время отступления из поселка Ласточкино (авдеевское направление) обстреливали населенный пункт из минометов и кассетных боеприпасов. В Минобороны РФ показали, как украинские солдаты бежали со своих позиций во время штурма ВС России. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине к 28 февраля — в материале URA.RU. Расчеты РСЗО «Град» поразили БМП Marder немецкого производства. В Минобороны отметили, что артиллеристы использовали тактику смены огневых позиций, чтобы предотвратить ответный огонь. Был поражен опорный пункт ВСУ на этом направлении. Ударная группа вертолетов атаковала цели при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. После операции вертолеты вернулись на место временной дислокации. В состав ударной группы вошел и вертолет Ка-52. В Минобороны РФ показали, как солдаты ВСУ спасались бегством из поселка Ласточкино. Украинские солдаты оставили на своих бывших позициях оружие западного производства. Во время отступления украинские военные обстреливали поселок из минометов. ВС РФ теперь регулярно помогают жителям освобожденной Авдеевки. Для горожан доставляются продукты питания, вода и медицинские препараты. Много работы предстоит саперам, которые расчищают дороги от неразорвавшихся снарядов и мин. Также идут работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, найденных в квартирах. Продолжаются бои у Работино. Украина пытается удержать свои позиции, используя все возможности. Также активизировались сражения у Марфополя. ВС РФ отбивают контратаки Украины. ВСУ нанесли удары по селам на левом берегу Днепра. Под ударами оказались: Песчановка, Новая Токмачка, Чернянка и другие.