Курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата

11 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец Лапа заявил, что будет мстить ВСУ за смерть своего комбата Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), рассказал, что будет мстить ВСУ за погибшего комбата Дизайнера. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Будем мстить ВСУ за нашего погибшего комбата Дизайнера. Мы не оставим их в покое, пока не накажем врагов за гибель нашего брата. Артиллерийская батарея 1453-го мотострелкового полка будет бить по нацистам со всех орудий», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит его носит с собой и таким образом отдал дань уважению тому времени, когда служил в спецназе Кадырова. Также сообщалось, что курганский военнослужащий получил медаль от Минобороны за участие в зоне спецоперации.

Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), рассказал, что будет мстить ВСУ за погибшего комбата Дизайнера. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Будем мстить ВСУ за нашего погибшего комбата Дизайнера. Мы не оставим их в покое, пока не накажем врагов за гибель нашего брата. Артиллерийская батарея 1453-го мотострелкового полка будет бить по нацистам со всех орудий», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит его носит с собой и таким образом отдал дань уважению тому времени, когда служил в спецназе Кадырова. Также сообщалось, что курганский военнослужащий получил медаль от Минобороны за участие в зоне спецоперации.