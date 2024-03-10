10 марта 2024

Курганский экс-боец «Ахмата» Лапа пообещал мстить ВСУ за погибшего комбата

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Курганский боец Лапа заявил, что будет мстить ВСУ за смерть своего комбата Фото:
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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), рассказал, что будет мстить ВСУ за погибшего комбата Дизайнера. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Будем мстить ВСУ за нашего погибшего комбата Дизайнера. Мы не оставим их в покое, пока не накажем врагов за гибель нашего брата. Артиллерийская батарея 1453-го мотострелкового полка будет бить по нацистам со всех орудий», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит его носит с собой и таким образом отдал дань уважению тому времени, когда служил в спецназе Кадырова. Также сообщалось, что курганский военнослужащий получил медаль от Минобороны за участие в зоне спецоперации.

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Курганский боец Владимир «Лапа» Лаптев, служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известный как спецназ Рамзана Кадырова), рассказал, что будет мстить ВСУ за погибшего комбата Дизайнера. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Будем мстить ВСУ за нашего погибшего комбата Дизайнера. Мы не оставим их в покое, пока не накажем врагов за гибель нашего брата. Артиллерийская батарея 1453-го мотострелкового полка будет бить по нацистам со всех орудий», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский экс-боец «Ахмата» Лапа поднял чеченский флаг в освобожденной Авдеевке. По его словам, он всегда носит его носит с собой и таким образом отдал дань уважению тому времени, когда служил в спецназе Кадырова. Также сообщалось, что курганский военнослужащий получил медаль от Минобороны за участие в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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