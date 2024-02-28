Какие законы вступают в силу в марте

С марта работодатель не сможет увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

28 февраля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

По словам Володина, нужно защитить одиноких родителей законодательно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России вступил в силу закон, согласно которому работодатели не смогут увольнять одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 16 лет. Ранее порог возраста детей составлял 14 лет. Также начал действовать закон, по которому за преступления против безопасности РФ будет конфисковано имущество. О нововведениях в законодательстве сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — заявил Володин. Его слова передает сайт Госдумы . С 25 февраля также вступил в силу закон, согласно которому, у тех людей, кто поддерживает и финансирует киевский режим и угрожают безопасности России, будет конфисковано имущество, деньги и другие ценности. Также они будут лишены почетных званий. С марта начнет действовать закон о содержании животных в местах их продажи. По словам Володина, нужно исключить недопустимые условия их содержания. Помимо прочего, будет введена система государственного экологического мониторинга, изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Кроме того, собственники аварийного жилья смогут получить квартиры вне очереди, у владельцев машин будет возможность заключить договоры ОСАГО на срок от одного до трех месяцев. Также с марта расширится круг НКО, которые имеют право на государственную поддержку. Это произойдет за счет включения в список получателей помощи организаций, которые работают в сфере материнства, семьи, отцовства и детства. Ранее в Госдуме хотели разрешить тратить материнский капитал на лекарства и получение платных медуслуг для детей. Законопроект будет внесен 28 февраля депутатами Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России вступил в силу закон, согласно которому работодатели не смогут увольнять одиноких родителей, воспитывающих ребенка до 16 лет. Ранее порог возраста детей составлял 14 лет. Также начал действовать закон, по которому за преступления против безопасности РФ будет конфисковано имущество. О нововведениях в законодательстве сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — заявил Володин. Его слова передает сайт Госдумы. С 25 февраля также вступил в силу закон, согласно которому, у тех людей, кто поддерживает и финансирует киевский режим и угрожают безопасности России, будет конфисковано имущество, деньги и другие ценности. Также они будут лишены почетных званий. С марта начнет действовать закон о содержании животных в местах их продажи. По словам Володина, нужно исключить недопустимые условия их содержания. Помимо прочего, будет введена система государственного экологического мониторинга, изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Кроме того, собственники аварийного жилья смогут получить квартиры вне очереди, у владельцев машин будет возможность заключить договоры ОСАГО на срок от одного до трех месяцев. Также с марта расширится круг НКО, которые имеют право на государственную поддержку. Это произойдет за счет включения в список получателей помощи организаций, которые работают в сфере материнства, семьи, отцовства и детства. Ранее в Госдуме хотели разрешить тратить материнский капитал на лекарства и получение платных медуслуг для детей. Законопроект будет внесен 28 февраля депутатами Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду».