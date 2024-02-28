Китай отреагировал на намерение Макрона отправить войска на Украину

МИД КНР призвал создать условия для снижения напряженности на Украине

28 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон считает, что отправка военных НАТО на Украину — это хорошее решение Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все стороны должны работать над тем, чтобы конфликт на Украине закончился. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит МИД Китая на своем сайте . Она отметила, что КНР продолжит путь по достижению мира на Украине. Именно для этого 2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй отправится в Россию, а затем на Украину и в страны Европы. До этого Макрон высказывался в пользу отправки военных НАТО на Украину. По его словам, это является «хорошим способом» поддержать Киев. Однако в минобороны Франции заявили, что солдаты будут работать в тылу. Глава Франции, предлагая такое, пытается разжечь третью мировую войну. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Все стороны должны работать над тем, чтобы конфликт на Украине закончился. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона. «Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — заявила Мао Нин. Ее слова приводит МИД Китая на своем сайте. Она отметила, что КНР продолжит путь по достижению мира на Украине. Именно для этого 2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй отправится в Россию, а затем на Украину и в страны Европы. До этого Макрон высказывался в пользу отправки военных НАТО на Украину. По его словам, это является «хорошим способом» поддержать Киев. Однако в минобороны Франции заявили, что солдаты будут работать в тылу. Глава Франции, предлагая такое, пытается разжечь третью мировую войну. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.