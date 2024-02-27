27 февраля 2024

Елена Островских получила новую должность в депздраве Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган , островских елена, портрет
Елена Островских стала первым заместителем директора депздрава Фото:

Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских получила должность первого заместителя главы депздрава. Кадровые изменения отражены на официальном сайте ведомства.

«Первый заместитель директора департамента здравоохранения — Островских Елена Викторовна», — указано на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Ранее Островских занимала пост заместителя депздрава.

По данным из открытых источников, Островских по образованию врач-терапевт, работает в депздраве Курганской области на руководящих должностях с 2017 года. Несколько лет она была заместителем директора — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи. В 2020 году Островских также исполняла обязанности директора ведомства после отставки Ларисы Кокориной.

Ранее должность первого замдиректора департамента здравоохранения Курганской области занимал Назар Шевченко. Он уволился в феврале 2024 года после отставки Алексея Сигидаева. С 28 февраля на должность руководителя департамента здравоохранения объявлен конкурс.

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Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских получила должность первого заместителя главы депздрава. Кадровые изменения отражены на официальном сайте ведомства. «Первый заместитель директора департамента здравоохранения — Островских Елена Викторовна», — указано на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Ранее Островских занимала пост заместителя депздрава. По данным из открытых источников, Островских по образованию врач-терапевт, работает в депздраве Курганской области на руководящих должностях с 2017 года. Несколько лет она была заместителем директора — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи. В 2020 году Островских также исполняла обязанности директора ведомства после отставки Ларисы Кокориной. Ранее должность первого замдиректора департамента здравоохранения Курганской области занимал Назар Шевченко. Он уволился в феврале 2024 года после отставки Алексея Сигидаева. С 28 февраля на должность руководителя департамента здравоохранения объявлен конкурс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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