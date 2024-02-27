Елена Островских получила новую должность в депздраве Курганской области

28 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Елена Островских стала первым заместителем директора депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских получила должность первого заместителя главы депздрава. Кадровые изменения отражены на официальном сайте ведомства. «Первый заместитель директора департамента здравоохранения — Островских Елена Викторовна», — указано на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Ранее Островских занимала пост заместителя депздрава. По данным из открытых источников, Островских по образованию врач-терапевт, работает в депздраве Курганской области на руководящих должностях с 2017 года. Несколько лет она была заместителем директора — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи. В 2020 году Островских также исполняла обязанности директора ведомства после отставки Ларисы Кокориной. Ранее должность первого замдиректора департамента здравоохранения Курганской области занимал Назар Шевченко. Он уволился в феврале 2024 года после отставки Алексея Сигидаева. С 28 февраля на должность руководителя департамента здравоохранения объявлен конкурс. Скрин: сайт департамента здравоохранения Курганской области, kurgan-med.ru

Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских получила должность первого заместителя главы депздрава. Кадровые изменения отражены на официальном сайте ведомства. «Первый заместитель директора департамента здравоохранения — Островских Елена Викторовна», — указано на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Ранее Островских занимала пост заместителя депздрава. По данным из открытых источников, Островских по образованию врач-терапевт, работает в депздраве Курганской области на руководящих должностях с 2017 года. Несколько лет она была заместителем директора — начальником управления лицензирования и организации медицинской помощи. В 2020 году Островских также исполняла обязанности директора ведомства после отставки Ларисы Кокориной. Ранее должность первого замдиректора департамента здравоохранения Курганской области занимал Назар Шевченко. Он уволился в феврале 2024 года после отставки Алексея Сигидаева. С 28 февраля на должность руководителя департамента здравоохранения объявлен конкурс.