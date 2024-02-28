Начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин согласовал свою отставку с вышестоящим руководством. По данным источников URA.RU, приближенным к силовым ведомствам, глава Госавтоинспекции покинет должность в апреле.
«Начальник курганского УГИБДД в настоящее время находится в отпуске. По его окончании в апреле он уйдет с должности», — сообщают источники. Чебыкин руководит управлением ГИБДД с 2011 года. Кто займет его место, пока неизвестно.
Вероятными претендентами на место главы Госавтоинспекции являются полицейские из числа руководства управления. Это заместитель начальника, полковник Юрий Филипчук, а также врио замначальника, подполковник Рушан Галеев.
Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве курганского управления ГИБДД произошли изменения. Командир отдельного батальона ДПС по Кургану Галеев стал врио заместителя начальника.
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