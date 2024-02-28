Начальник курганского управления ГИБДД Чебыкин уйдет в отставку. Инсайд

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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, чебыкин михаил
Глава курганской Госавтоинспекции уходит в отставку Фото:

Начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин согласовал свою отставку с вышестоящим руководством. По данным источников URA.RU, приближенным к силовым ведомствам, глава Госавтоинспекции покинет должность в апреле.

«Начальник курганского УГИБДД в настоящее время находится в отпуске. По его окончании в апреле он уйдет с должности», — сообщают источники. Чебыкин руководит управлением ГИБДД с 2011 года. Кто займет его место, пока неизвестно.

Вероятными претендентами на место главы Госавтоинспекции являются полицейские из числа руководства управления. Это заместитель начальника, полковник Юрий Филипчук, а также врио замначальника, подполковник Рушан Галеев.

Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве курганского управления ГИБДД произошли изменения. Командир отдельного батальона ДПС по Кургану Галеев стал врио заместителя начальника.

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Начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин согласовал свою отставку с вышестоящим руководством. По данным источников URA.RU, приближенным к силовым ведомствам, глава Госавтоинспекции покинет должность в апреле. «Начальник курганского УГИБДД в настоящее время находится в отпуске. По его окончании в апреле он уйдет с должности», — сообщают источники. Чебыкин руководит управлением ГИБДД с 2011 года. Кто займет его место, пока неизвестно. Вероятными претендентами на место главы Госавтоинспекции являются полицейские из числа руководства управления. Это заместитель начальника, полковник Юрий Филипчук, а также врио замначальника, подполковник Рушан Галеев. Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве курганского управления ГИБДД произошли изменения. Командир отдельного батальона ДПС по Кургану Галеев стал врио заместителя начальника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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