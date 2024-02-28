Shot: Дудь* лишится 70% своих доходов после нового закона о рекламе

Журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) лишится до 70% своих доходов из-за нового закона. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов.
«Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что среди зарубежных заказчиков рекламы у журналиста были лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, а также испанские агентство недвижимости и языковая школа.
Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. После этого журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой». Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью.
* Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
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