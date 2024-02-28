Shot: Дудь* лишится 70% своих доходов после нового закона о рекламе

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь* потеряет около 100 миллионов рублей доходов с YouTube после нового закона Фото:

Журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) лишится до 70% своих доходов из-за нового закона. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов.

«Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что среди зарубежных заказчиков рекламы у журналиста были лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, а также испанские агентство недвижимости и языковая школа.

Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. После этого журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой». Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью.

* Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов

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Журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) лишится до 70% своих доходов из-за нового закона. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов. «Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что среди зарубежных заказчиков рекламы у журналиста были лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, а также испанские агентство недвижимости и языковая школа. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. После этого журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой». Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью. * Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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