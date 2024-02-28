Общество Shot: Дудь* лишится 70% своих доходов после нового закона о рекламе 28 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 + Юрий Дудь* потеряет около 100 миллионов рублей доходов с YouTube после нового закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) лишится до 70% своих доходов из-за нового закона. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов. «Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что среди зарубежных заказчиков рекламы у журналиста были лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, а также испанские агентство недвижимости и языковая школа. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. После этого журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой». Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью. * Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов Журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) лишится до 70% своих доходов из-за нового закона. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий размещение рекламы на информационных площадках, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламу самих этих ресурсов. «Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе. Только на YouTube он потеряет около 100 млн рублей», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что среди зарубежных заказчиков рекламы у журналиста были лишь криптобиржа, голландский сервис VPN, а также испанские агентство недвижимости и языковая школа. Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. После этого журналистка Екатерина Гордеева (включена Минюстом в реестр иноагентов) приостановила свой проект «Скажи Гордеевой». Она добавила, что продажа рекламы позволяла проекту зарабатывать средства для съемок фильмов и интервью. * Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям