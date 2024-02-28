28 февраля 2024

Тюменец с ангельской фамилией получил срок за кражу

В Тюмени сотрудник автомойки нашел в машине карту клиента и украл с нее деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Мужчину признали виновным, но реального лишения свободы он не получил Фото:

В Тюмени осудили сотрудника автомойки «Нептун», обокравшего клиента. Мужчина с «ангельской» фамилией Херувимов нашел банковскую карту в салоне авто и потратил с нее деньги. Документы по делу имеются в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый Херувимов находился на рабочем месте — на автомойке „Нептун“. В одном из автомобилей он нашел банковскую карту, которую положил в карман, чтобы потом передать водителю автомобиля. Однако, закончив уборку, забыл это сделать. После работы мужчина зашел в магазин, на кассе которого решил попробовать совершить покупки с использованием найденной карты», — говорится в материалах.

По итогу тюменец с «ангельской» фамилией расплатился чужими деньгами в нескольких продуктовых, а также заправил автомобиль. Преступление бы продолжилось, но владелица карты в какой-то момент заметила снятие средств и заблокировала ее.

При вынесении приговора мужчине суд учел, что он возместил потерпевшей ущерб, извинился и раскаялся. Женщина заявила, что не имеет претензий. По итогу тюменца приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

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В Тюмени осудили сотрудника автомойки «Нептун», обокравшего клиента. Мужчина с «ангельской» фамилией Херувимов нашел банковскую карту в салоне авто и потратил с нее деньги. Документы по делу имеются в распоряжении URA.RU. «Подсудимый Херувимов находился на рабочем месте — на автомойке „Нептун“. В одном из автомобилей он нашел банковскую карту, которую положил в карман, чтобы потом передать водителю автомобиля. Однако, закончив уборку, забыл это сделать. После работы мужчина зашел в магазин, на кассе которого решил попробовать совершить покупки с использованием найденной карты», — говорится в материалах. По итогу тюменец с «ангельской» фамилией расплатился чужими деньгами в нескольких продуктовых, а также заправил автомобиль. Преступление бы продолжилось, но владелица карты в какой-то момент заметила снятие средств и заблокировала ее. При вынесении приговора мужчине суд учел, что он возместил потерпевшей ущерб, извинился и раскаялся. Женщина заявила, что не имеет претензий. По итогу тюменца приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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