В Курганской области прошли учения силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганских спецслужб провели учения в селе Половинное (Курганская область). В антитеррористических учениях на пограничном пропускном пункте приняли участие сотрудники ФСБ и других силовых структур региона, сообщает пресс-служба управления безопасности области.

«Оперативным штабом в Курганской области проведено плановое командно-штабное учение в селе Половинное», — рассказали в пресс-службе УФСБ региона. В учениях были задействованы регподразделения УФСБ, УМВД, Пограничного управления, Росгвардии, ФСО, ЛО МВД России на транспорте, СУ СК, ГУ МЧС.

Сперва силовики отработали обезвреживание взрывного устройства на пограничном железнодорожном пропускном пункте. Затем был потушен пожар в местном ДК, вызванный разрывом бутылок с зажигательной смесью. В конце учений группа подозреваемых была заблокирована в лесу.

«В результате четко скоординированных действий подразделений специального назначения деятельность преступников пострадавших среди гражданского населения нет», — рассказали в ведомстве. По итогам учений силовой оперштаб был признан готовым к выполнению подобных антитеррористических задач.

Курганские силовики провели командные штабные учения фото: УФСБ России по Курганской области

ФСБ и другие силовые структуры обзвредили взрывное устройство на жд станции возле границы фото: УФСБ России по Курганской области