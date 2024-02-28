Рогов: диверсанты ВМС Украины пытались высадиться на юге Херсонской области

Российские военные уничтожили диверсионную группу Военно-морских сил Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе. Она была практически полностью уничтожена российскими военнослужащими», —
Ранее около 20 человек украинской диверсионно-разведывательной группировки пытались проникнуть на территорию Брянской области. Они отступили после отпора со стороны российских пограничников, понеся значительные потери. Диверсанты хотели атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.
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