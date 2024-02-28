28 февраля 2024

Рогов: диверсанты ВМС Украины пытались высадиться на юге Херсонской области

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Украинских диверсантов уничтожили российские военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили диверсионную группу Военно-морских сил Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе. Она была практически полностью уничтожена российскими военнослужащими», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.

Ранее около 20 человек украинской диверсионно-разведывательной группировки пытались проникнуть на территорию Брянской области. Они отступили после отпора со стороны российских пограничников, понеся значительные потери. Диверсанты хотели атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.

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Российские военные уничтожили диверсионную группу Военно-морских сил Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе. Она была практически полностью уничтожена российскими военнослужащими», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее около 20 человек украинской диверсионно-разведывательной группировки пытались проникнуть на территорию Брянской области. Они отступили после отпора со стороны российских пограничников, понеся значительные потери. Диверсанты хотели атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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