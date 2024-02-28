Рогов: диверсанты ВМС Украины пытались высадиться на юге Херсонской области

29 февраля 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Украинских диверсантов уничтожили российские военные Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили диверсионную группу Военно-морских сил Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе. Она была практически полностью уничтожена российскими военнослужащими», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее около 20 человек украинской диверсионно-разведывательной группировки пытались проникнуть на территорию Брянской области. Они отступили после отпора со стороны российских пограничников, понеся значительные потери. Диверсанты хотели атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.

Российские военные уничтожили диверсионную группу Военно-морских сил Украины, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе. Она была практически полностью уничтожена российскими военнослужащими», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. Ранее около 20 человек украинской диверсионно-разведывательной группировки пытались проникнуть на территорию Брянской области. Они отступили после отпора со стороны российских пограничников, понеся значительные потери. Диверсанты хотели атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.