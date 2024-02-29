На Украине признали гибель элитного спецназа ВСУ при высадке в Херсонской области

В ВСУ признали уничтожение своих диверсантов при высадке в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
В результате операции погибли 20 военных Украины, рассказали российские военкоры Фото:
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Отряд элитного спецназа ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе (запад Херсонской области). ВС РФ уничтожили диверсантов, рассказали в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

«Официально! Во время выполнения боевой задачи в столкновении с российскими военными погибли воины 73 морского центра специальных операций», — говорится в telegram-канале ССО ВСУ. Речь идет про высадку в Херсонской области.

Диверсанты пытались высадиться на пяти лодках. На берегу отряд был разгромлен, а плавсредства остановлены. Telegram-канал Mash пишет, что лодки были замечены еще издалека, поэтому российские военные были готовы встретить диверсантов. Огонь велся при помощи минометов и пулеметов.

Один из группы ВСУ сдался в плен. Российские военкоры сообщают о 20 погибших. ССО ВСУ не раскрывает точное количество.

Это уже не первая попытка ВСУ высадиться на Тендровской косе. В прошлый раз операция была в сентябре 2023 года. Она также была предотвращена.

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Отряд элитного спецназа ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе (запад Херсонской области). ВС РФ уничтожили диверсантов, рассказали в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). «Официально! Во время выполнения боевой задачи в столкновении с российскими военными погибли воины 73 морского центра специальных операций», — говорится в telegram-канале ССО ВСУ. Речь идет про высадку в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться на пяти лодках. На берегу отряд был разгромлен, а плавсредства остановлены. Telegram-канал Mash пишет, что лодки были замечены еще издалека, поэтому российские военные были готовы встретить диверсантов. Огонь велся при помощи минометов и пулеметов. Один из группы ВСУ сдался в плен. Российские военкоры сообщают о 20 погибших. ССО ВСУ не раскрывает точное количество. Это уже не первая попытка ВСУ высадиться на Тендровской косе. В прошлый раз операция была в сентябре 2023 года. Она также была предотвращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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