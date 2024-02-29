На Украине признали гибель элитного спецназа ВСУ при высадке в Херсонской области

Отряд элитного спецназа ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе (запад Херсонской области). ВС РФ уничтожили диверсантов, рассказали в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).
«Официально! Во время выполнения боевой задачи в столкновении с российскими военными погибли воины 73 морского центра специальных операций», — говорится в telegram-канале ССО ВСУ. Речь идет про высадку в Херсонской области.
Диверсанты пытались высадиться на пяти лодках. На берегу отряд был разгромлен, а плавсредства остановлены. Telegram-канал Mash пишет, что лодки были замечены еще издалека, поэтому российские военные были готовы встретить диверсантов. Огонь велся при помощи минометов и пулеметов.
Один из группы ВСУ сдался в плен. Российские военкоры сообщают о 20 погибших. ССО ВСУ не раскрывает точное количество.
Это уже не первая попытка ВСУ высадиться на Тендровской косе. В прошлый раз операция была в сентябре 2023 года. Она также была предотвращена.
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