Буданов заявил об утечке плана контрнаступления ВСУ в Кремль еще до его начала

29 февраля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ранее также отметил, что план Киева был в Москве задолго до начала наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав эту ситуацию серьезной проблемой. «У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит CBC . До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России». При этом начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин уверен, что у Украины не получится начать операцию в 2024 году. Он связал это с задержками поставок. Перед предыдущим контрнаступлением ВСУ заранее получили сотни тяжелых танков от стран Запада.

Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав эту ситуацию серьезной проблемой. «У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит CBC. До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России». При этом начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин уверен, что у Украины не получится начать операцию в 2024 году. Он связал это с задержками поставок. Перед предыдущим контрнаступлением ВСУ заранее получили сотни тяжелых танков от стран Запада.