Буданов заявил об утечке плана контрнаступления ВСУ в Кремль еще до его начала

Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав эту ситуацию серьезной проблемой.
«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит
До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России».
При этом начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин уверен, что у Украины не получится начать операцию в 2024 году. Он связал это с задержками поставок. Перед предыдущим контрнаступлением ВСУ заранее получили сотни тяжелых танков от стран Запада.
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