Буданов заявил об утечке плана контрнаступления ВСУ в Кремль еще до его начала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Владимир Зеленский ранее также отметил, что план Киева был в Москве задолго до начала наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав эту ситуацию серьезной проблемой.

«У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит CBC.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России».

При этом начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин уверен, что у Украины не получится начать операцию в 2024 году. Он связал это с задержками поставок. Перед предыдущим контрнаступлением ВСУ заранее получили сотни тяжелых танков от стран Запада.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия заранее знала о плане контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав эту ситуацию серьезной проблемой. «У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры», — высказался Кирилл Буданов, его слова приводит CBC. До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом контрнаступлении. По его словам, оно будет в Черном море. Дату начала операции и другие подробности он не привел, мотивируя это тем, что «план может оказаться в руках России». При этом начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин уверен, что у Украины не получится начать операцию в 2024 году. Он связал это с задержками поставок. Перед предыдущим контрнаступлением ВСУ заранее получили сотни тяжелых танков от стран Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...