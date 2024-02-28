28 февраля 2024

Певица Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, гурцкая диана
Известно, что братья певицы учились в Тюмени Фото:

Певица и общественница Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом. С таким заявлением она выступила на форуме «Семейное здоровье», который проходит в областной столице. Известно, что братья певицы учились в Тюмени.

«С детства Тюмень для меня такой город, он как семья, как дом. Я всегда о нем слышала. Меня связывает очень многое с этим замечательным городом», — приводит слова Гурцкой инфоцентр правительства Тюменской области.

Организатором форума является тюменское отделение общественной организации «Союз женщин России». Его участниками стали политики, общественные деятели, руководители компаний и активные тюменки. Гурцкая отметила, что рада принять участие в таком мероприятии.

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Певица и общественница Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом. С таким заявлением она выступила на форуме «Семейное здоровье», который проходит в областной столице. Известно, что братья певицы учились в Тюмени. «С детства Тюмень для меня такой город, он как семья, как дом. Я всегда о нем слышала. Меня связывает очень многое с этим замечательным городом», — приводит слова Гурцкой инфоцентр правительства Тюменской области. Организатором форума является тюменское отделение общественной организации «Союз женщин России». Его участниками стали политики, общественные деятели, руководители компаний и активные тюменки. Гурцкая отметила, что рада принять участие в таком мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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