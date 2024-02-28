Певица Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом

Известно, что братья певицы учились в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица и общественница Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом. С таким заявлением она выступила на форуме «Семейное здоровье», который проходит в областной столице. Известно, что братья певицы учились в Тюмени.

«С детства Тюмень для меня такой город, он как семья, как дом. Я всегда о нем слышала. Меня связывает очень многое с этим замечательным городом», — приводит слова Гурцкой инфоцентр правительства Тюменской области.

Организатором форума является тюменское отделение общественной организации «Союз женщин России». Его участниками стали политики, общественные деятели, руководители компаний и активные тюменки. Гурцкая отметила, что рада принять участие в таком мероприятии.