Певица Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом

Певица и общественница Диана Гурцкая назвала Тюмень своим домом. С таким заявлением она выступила на форуме «Семейное здоровье», который проходит в областной столице. Известно, что братья певицы учились в Тюмени.
«С детства Тюмень для меня такой город, он как семья, как дом. Я всегда о нем слышала. Меня связывает очень многое с этим замечательным городом», — приводит слова Гурцкой инфоцентр правительства Тюменской области.
Организатором форума является тюменское отделение общественной организации «Союз женщин России». Его участниками стали политики, общественные деятели, руководители компаний и активные тюменки. Гурцкая отметила, что рада принять участие в таком мероприятии.
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