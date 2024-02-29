Из курганского депстроя ушли все специалисты по сметам и уехали в Екатеринбург

29 февраля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В службе, отвечающей за сметы, не осталось сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из службы проверки достоверности смет департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился последний сотрудник. Позднее он переехал в Екатеринбург. Из-за этого экспертиза документов, необходимых для создания новых объектов, стала занимать больше времени. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями и строительной сферой. «Сотрудники уволились из-за того, что им перестали платить премии. Раньше скорость проверки смет была в разы быстрее, и проблема в том, что сейчас как раз начинается период строительных работ. Людей с такими компетенциями найти непросто. Уволившиеся нашли новое место работы в Екатеринбурге», — рассказал источник, связанный со строительной сферой. Он отметил, что по той же причине недавно уволились сотрудники некоторых других отделов ведомства. По данным источника, связанного с властями, в службе проверки достоверности смет должно работать три сотрудника. Сейчас там формально есть один человек, но он находится в декретном отпуске. «В управлении государственной экспертизы департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ по семейным обстоятельствам уволился эксперт. На время поиска специалиста департамент для проведения экспертизы привлекает внештатных экспертов, аттестованных по необходимому направлению деятельности. Эта практика позволяет обеспечить выполнение работ в нормативные сроки», — объяснили URA.RU в ведомстве. Ранее источники URA.RU уже сообщали о кадровой проблеме в ведомстве. В регионе по несколько раз переносят сроки окончания строек крупных соцобъектов, а два бывших директора Управления капитального строительства Кургана стали фигурантами уголовных дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из службы проверки достоверности смет департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области уволился последний сотрудник. Позднее он переехал в Екатеринбург. Из-за этого экспертиза документов, необходимых для создания новых объектов, стала занимать больше времени. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями и строительной сферой. «Сотрудники уволились из-за того, что им перестали платить премии. Раньше скорость проверки смет была в разы быстрее, и проблема в том, что сейчас как раз начинается период строительных работ. Людей с такими компетенциями найти непросто. Уволившиеся нашли новое место работы в Екатеринбурге», — рассказал источник, связанный со строительной сферой. Он отметил, что по той же причине недавно уволились сотрудники некоторых других отделов ведомства. По данным источника, связанного с властями, в службе проверки достоверности смет должно работать три сотрудника. Сейчас там формально есть один человек, но он находится в декретном отпуске. «В управлении государственной экспертизы департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ по семейным обстоятельствам уволился эксперт. На время поиска специалиста департамент для проведения экспертизы привлекает внештатных экспертов, аттестованных по необходимому направлению деятельности. Эта практика позволяет обеспечить выполнение работ в нормативные сроки», — объяснили URA.RU в ведомстве. Ранее источники URA.RU уже сообщали о кадровой проблеме в ведомстве. В регионе по несколько раз переносят сроки окончания строек крупных соцобъектов, а два бывших директора Управления капитального строительства Кургана стали фигурантами уголовных дел.