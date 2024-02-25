В Кургане уволился замдиректора управления капстроительства

Замдиректора УКС Кургана Николай Хохлов уволился после совещания по строительству школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» администрации Кургана Николай Хохлов уволился после совместной проверки строительства самой большой школы в Заозерном микрорайоне. УКС остался без руководителей. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Один из высокопоставленных чиновников назвал участников выездного совещания „баранами“. Это подтолкнуло замдиректора Хохлова к решению уйти с должности. Он написал заявление, и врио главы Кургана Анастасия Аргышева подписала его. Теперь УКС Кургана осталось без руководителя», — сообщают источники. Согласно этим данным, сейчас в ведомстве нет ни замдиректора, ни временно исполняющего обязанности директора.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что экс-руководитель УКС Кургана Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием. Минина подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства школы в Заозерном на 1500 мест, а Чудакова обвиняют в превышении полномочий во время строительства канализации. Возглавить УКС предложили директору управкомпании Нижневартовска Валерию Вахрушеву. Сейчас он решает — принимать ли предложение о работе в Кургане.