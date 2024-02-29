Суд потребовал конкретизировать иск «Рависа» к челябинскому экс-замгубернатора

29 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Бывшие партнеры не хотят «выпускать» Андрея Косилова из конфликта Фото: Вадим Ахметов Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову и его родственникам, сочтя заявленные требования неконкретными. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Исковое заявление акционерного общества „Равис-птицефабрика Сосновская“ оставить без движения. Предложить истцу: обосновать способ защиты права, конкретизировать исковые требования, при условии, что ответчики больше не являются акционерами АО „Равис-птицефабрика Сосновская“», — говорится в определении суда Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из текста документа, юристы агрохолдинга требовали обязать Косилова «раскрыть перед АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ информацию о сделке, повлекшей переход права собственности к ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ на 66 833 337 обыкновенных бездокументарных акций АО „Равис-птицефабрика Сосновская“». Аналогичные требования были заявлены относительно двух акций, принадлежавших родственникам бизнесмена. Все стороны сделки и судебного процесса не комментируют их обстоятельства. «Равис» входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. Выручка в 2023 году оценивается в 9,8 млрд рублей. Косилов был первым замгубернатора Челябинской области в 1997—2010 годах, курируя, в том числе, сельское хозяйство. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис», располагая пакетом из 41,2% акций. Аналогичной долей владел его деловой партнер, также экс-замгубернатора области Игорь Сербинов. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт, продолжающийся до сих пор. Первый решил выйти из него, продав свердловской «УАГ» свой пакет акций (оценивающихся по номиналу, как выяснилось в ходе процесса, примерно в 341 млн рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск агрохолдинга «Равис» к бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову и его родственникам, сочтя заявленные требования неконкретными. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Исковое заявление акционерного общества „Равис-птицефабрика Сосновская“ оставить без движения. Предложить истцу: обосновать способ защиты права, конкретизировать исковые требования, при условии, что ответчики больше не являются акционерами АО „Равис-птицефабрика Сосновская“», — говорится в определении суда Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из текста документа, юристы агрохолдинга требовали обязать Косилова «раскрыть перед АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ информацию о сделке, повлекшей переход права собственности к ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ на 66 833 337 обыкновенных бездокументарных акций АО „Равис-птицефабрика Сосновская“». Аналогичные требования были заявлены относительно двух акций, принадлежавших родственникам бизнесмена. Все стороны сделки и судебного процесса не комментируют их обстоятельства. «Равис» входит в число 25 крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы в России. Выручка в 2023 году оценивается в 9,8 млрд рублей. Косилов был первым замгубернатора Челябинской области в 1997—2010 годах, курируя, в том числе, сельское хозяйство. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис», располагая пакетом из 41,2% акций. Аналогичной долей владел его деловой партнер, также экс-замгубернатора области Игорь Сербинов. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт, продолжающийся до сих пор. Первый решил выйти из него, продав свердловской «УАГ» свой пакет акций (оценивающихся по номиналу, как выяснилось в ходе процесса, примерно в 341 млн рублей).