Армия и оружие Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой 29 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + ВС РФ упорно атакуют позиции ВСУ, сообщил Александр Сырский Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции. «Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции. «Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям