Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой

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ВС РФ упорно атакуют позиции ВСУ, сообщил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции.

«Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ.

Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки.

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Российские войска превосходят по силам украинские на авдеевском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что ВС РФ преуспевают на фронте и упорно атакуют позиции. «Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника [на авдеевском и кураховском направлениях]», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВС РФ продолжают упорно атаковать позиции ВСУ. Российские силы продолжают успешно наступать на авдеевском направлении и освобождать населенные пункты. Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщал о полной зачистке Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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