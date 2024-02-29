Мэрию Кургана обязали выдать новое жилье горожанке из расселенного общежития

Мэрия Кургана проиграла суд жительнице аварийного общежития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности

Суд обязал администрацию Кургана предоставить по соцнайму вне очереди благоустроенное жилье горожанке из расселенного общежития по Машиностроителей, 19. Об этом говорится в системе ГАС «Правосудие».

«На администрацию города Кургана возложена обязанность предоставить Ф.Ю.П. по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям в черте г. Кургана», — говорится в материалах областного суда. Чиновники должны вне очереди вселить горожанку в жилье площадью не менее 19,2 квадратных метра.

Судебный спор был решен в пользу жительницы комнаты №134 из скандального расселенного общежития. Администрация пыталась опротестовать решение.

В апелляционной жалобе чиновники указывали, что не могут предоставить жилье женщине, поскольку ее прежний аварийный дом не вошел в программу переселения на 2019—2024 годы. Представители администрации заявляли, что «обеспечение истца жилым помещением возможно по программе переселения, в которую будет включен многоквартирный дом в будущем». Также они сообщили, что истец не обращалась с заявлением о предоставлении маневренного жилого фонда.

Суд, рассмотрев материалы спора, отказал администрации в удовлетворении жалобы. Поскольку маневренное жилье имеет временный характер, необращение о его предоставлении не лишает гражданина права на получение квартиры. Вдобавок, земля под аварийным домом изъята в собственность мэрии. Поскольку ремонт моста по соседству ухудшил состояние общежития до угрозы обрушения и непригодности жилья, администрация должна предоставить квартиру, даже несмотря на невключение в программу переселения.

Ранее URA.RU сообщало, что горожанам из расселенного общежития администрация предлагала деньги за выкуп их комнат в доме по Машиностроителей, 19. Однако дальше обещаний дело не зашло. Об этом сообщили сами жильцы на суде по делу бывшего замглавы города Андрея Жижина, которого обвиняют в халатности при нерасселении жильцов аварийных домов.