Госдеп: США не нашли доказательств того, что РФ хочет применить ядерное оружие

01 марта 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

США следят за действиями РФ по отношению к ядерному оружию, отметил Миллер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США не видят признаков, что Россия собирается применять ядерное оружие. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга. «Мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал Миллер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты уже доводили до РФ информацию о последствиях применения ядерного оружия, но, не смотря на это, они продолжают следить за действиями Москвы. США неоднократно заявляли, что РФ якобы собирается размещать ядерное оружие в космосе. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщал, что Штаты начали готовить ответ на якобы угрозу национальной безопасности страны. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал глупостями Западные заявления о России и ядерном оружии, передает RT. Президент РФ Владимир Путин назвал вбросами голословные обвинения в адрес России о якобы планируемом размещении ядерного оружия в космосе.

В США не видят признаков, что Россия собирается применять ядерное оружие. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга. «Мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал Миллер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, Соединенные Штаты уже доводили до РФ информацию о последствиях применения ядерного оружия, но, не смотря на это, они продолжают следить за действиями Москвы. США неоднократно заявляли, что РФ якобы собирается размещать ядерное оружие в космосе. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщал, что Штаты начали готовить ответ на якобы угрозу национальной безопасности страны. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал глупостями Западные заявления о России и ядерном оружии, передает RT. Президент РФ Владимир Путин назвал вбросами голословные обвинения в адрес России о якобы планируемом размещении ядерного оружия в космосе.