Меркурис: Сырский обвинил офицеров ВСУ в разгроме под Авдеевкой

01 марта 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Сырский заявил, что ситуация ВСУ на фронте ухудшается Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в провалах ВСУ на Запорожье и под Авдеевкой (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, главком пришел в негодование от ситуации на фронте. «Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Он также добавил, что Сырский пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой все большее количество людей. Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой. По данным The Washington Post, сейчас Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Сырский устроит украинским солдатам новые «мясорубки», что приведет к большим потерям в украинских войсках, передает телеканал 360.

Главком ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в провалах ВСУ на Запорожье и под Авдеевкой (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, главком пришел в негодование от ситуации на фронте. «Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Он также добавил, что Сырский пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой все большее количество людей. Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой. По данным The Washington Post, сейчас Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Сырский устроит украинским солдатам новые «мясорубки», что приведет к большим потерям в украинских войсках, передает телеканал 360.