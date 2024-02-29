29 февраля 2024

Меркурис: Сырский обвинил офицеров ВСУ в разгроме под Авдеевкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский заявил, что ситуация ВСУ на фронте ухудшается Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в провалах ВСУ на Запорожье и под Авдеевкой (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, главком пришел в негодование от ситуации на фронте.

«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Он также добавил, что Сырский пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой все большее количество людей.

Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой. По данным The Washington Post, сейчас Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Сырский устроит украинским солдатам новые «мясорубки», что приведет к большим потерям в украинских войсках, передает телеканал 360.

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Главком ВСУ Александр Сырский обвинил подчиненных в провалах ВСУ на Запорожье и под Авдеевкой (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, главком пришел в негодование от ситуации на фронте. «Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Он также добавил, что Сырский пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой все большее количество людей. Сырский признал превосходство ВС РФ под Авдеевкой. По данным The Washington Post, сейчас Россия наращивает преимущество в зоне СВО на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Сырский устроит украинским солдатам новые «мясорубки», что приведет к большим потерям в украинских войсках, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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