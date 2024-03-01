В Тюмени задержали самолет Utair, который летит в ХМАО

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В Тюмени на три часа задержали рейс до ХМАО Фото:

Авиакомпания Utair 1 марта почти на три часа задержала рейс из Тюмени до Березово (ХМАО). Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейса ЮТ-235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет авиакомпании Utair должен был улететь 1 марта в 13:50, однако теперь полетит в 16:45», — указано на сайте тюменского аэропорта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair на девять часов задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи со случаем надзорный орган начал проводить проверку.

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Авиакомпания Utair 1 марта почти на три часа задержала рейс из Тюмени до Березово (ХМАО). Информация размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейса ЮТ-235 Тюмень — Березово. По расписанию самолет авиакомпании Utair должен был улететь 1 марта в 13:50, однако теперь полетит в 16:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair на девять часов задержала рейс из Челябинска в Сургут. На него было зарегистрировано 70 пассажиров. В связи со случаем надзорный орган начал проводить проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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